[재미로 보는 오늘의 운세] 10월 17일 (토요일) 61년생 미루었던 일 시작해보라, 도움 따르는 길운

96년생: 게으른 모습으로 임한다면 낭패 당하기 쉽다. 84년생: 여성은 단아한 모습이 더욱 아름답다. 72년생: 화려함을 지양하고 수수함을 견지하라. 60년생: 의욕만으로 되는 일이 없다. 48년생: 잘못되었다 싶으면 신속히 바꾸어라. 36년생: 최선을 다했으면 차분히 지켜볼 것.

97년생: 배움의 시기란 따로 없다. 85년생: 무리가 있더라도 앞으로 전진할 때이다. 73년생: 기대하지 않았지만 의외의 행운이 찾아옴. 61년생: 미루었던 일 시작해보라. 도움 따르는 길운. 49년생: 하는 일이 늦어지는 운이다. 37년생: 전혀 다른 방향으로 관심을 가져볼 것.

98년생: 생존경쟁의 사회임을 절실히 인식한다. 86년생: 머뭇거리는 사이에 자리를 빼앗긴다. 74년생: 이끌어주는 귀인을 만날 운이다. 62년생: 과욕만 부리지 않는다면 길하다. 50년생: 입에는 쓴 것일지라도 뱉지 말고 삼켜두라. 38년생: 주변이 안정되고 편안하다.

99년생: 금전적인 문제는 멀리 보고 움직여라. 87년생: 가늠키 힘들면 조언을 구하는 것이 상책이다. 75년생: 아직도 금전적으로 고심이 온다. 63년생: 어려운 고비가 있지만 그리 길지는 않다. 51년생: 사소한 일에 의미 부여하지 마라. 39년생: 일에 머뭇거리다 시기 놓칠라.

00년생: 매매나 투자에 길사가 온다. 88년생: 무지몽매한 사람과의 대화는 어렵다. 76년생: 도에 넘치는 행동은 구설을 불러올 뿐이다. 64년생: 금전재물로 인하여 의가 상할 운이다. 52년생: 할 말이 있더라도 이번보다는 차후에 하라. 40년생: 서운한 마음이 들더라도 수용해야 함. 28년생: 잘잘못을 따지기 전에 상황을 확인하라.

01년생: 쓸데없이 투자하여 고통만 온다. 89년생: 곧장 해결하는 것이 훨씬 좋을 듯하다. 77년생: 비겁하다는 소리는 듣지 않도록 하라. 65년생: 상·하 유대관계에 신경 쓰면 해결된다. 53년생: 심중에 변화가 많지만 흔들리지 마라. 41년생: 거친 파도가 잠잠해지면서 안정된다. 29년생: 생각의 폭을 넓힌다면 선택의 폭도 늘어난다.

02년생: 새로운 것만 지나치게 추구하지 말라. 90년생: 희생정신이 없는 남녀관계는 오래 못 간다. 78년생: 낙천적이고 긍정적인 자세가 필요한 때임. 66년생: 눈에 보이는 성과는 늦어지는 운이다. 54년생: 마음을 어떻게 내느냐에 따라 달라진다. 42년생: 약속과 정해진 시간 잘 지킬 것. 30년생: 몰락과 회생의 갈림길은 스스로 타개해 나가라.

03년생: 외형에만 치우치지 말고 정성을 생각하라. 91년생: 약간의 고초는 혼자 감수해야 할 몫이다. 79년생: 일찍 포기하지 말라. 기회가 찾아온다. 67년생: 손실이 오면 정리하는 것이 이익이다. 55년생: 아는 사람의 간계에 넘어가지 말 것. 43년생: 순간적인 방심이 화를 부른다. 31년생: 빌려주고 나면 받기가 어려운 운세다.

04년생: 준비하지 않으면 성공할 수 없다. 92년생: 인재가 모이고 조력자가 찾아온다. 80년생: 하나보다는 둘을 보고 판단하고 결정하라. 68년생: 적당하게 완급을 조절할 줄 알아야 한다. 56년생: 앞이 잘 보이지 않을 때는 멈추어라. 44년생: 이웃이나 친구와 보내는 시간이 좋다. 32년생: 친목을 우선으로 교섭하여 입지를 굳혀라.

05년생: 멀리서 인척 간에 좋은 소식이 온다. 93년생: 일에 대한 만족감을 채우기엔 부족하다. 81년생: 뜬구름 잡는 식의 행동은 지양해야 함. 69년생: 금전 거래에 중개인을 거치면 위험하다. 57년생: 투명하지 못한 일에는 함정이 있다. 45년생: 유행병이나 호흡기계 질환 조심해야 함. 33년생: 경거망동하다 구설에 오르내릴 수 있다.

06년생: 금전과 관련된 결정은 보류하자. 94년생: 하고 싶은 것은 많지만 쉽게 옮기기는 어렵다. 82년생: 어떠한 상황에서도 친절히 행동하라. 70년생: 불리한 건 어쩔 수 없으니 최선을 다하라. 58년생: 생각날 때마다 미루지 말고 해결해야 함. 46년생: 가만있지 말고 할 일을 만들 것. 34년생: 평탄한 국면에 이르니 장점이 극대화된다.

95년생: 친구와 가족들의 섭섭함을 사게 된다. 78년생: 자신이 갈 길이 아니면 머뭇거리지 마라. 71년생: 진흙탕 속에서 벗어나 날아갈 것만 같다. 59년생: 요구사항이 불쾌하지만 수용함이 좋다. 47년생: 지금보다 더 나빠지지는 않을 것이다. 35년생: 사리사욕에만 어두운 사람은 피하라.

백운철학원

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