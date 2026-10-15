경주 봉길리 지질유산 천연기념물 지정예고

과거 지진과 단층 운동의 흔적을 보여주는 경북 경주의 지질 유산이 국가유산이 된다.

경주 봉길리 슈도타킬라이트의 각력형 슈도타킬라이트. 국가유산청 제공

국가유산청은 경주시 문무대왕면 봉길리 해안에 자리한 ‘경주 봉길리 슈도타킬라이트’를 천연기념물로 지정할 예정이라고 15일 예고했다. 슈도타킬라이트(Pseudotachylyte)는 지진이 발생할 때 단층이 빠르게 미끄러지면서 발생한 마찰열에 의해 암석이 녹은 뒤, 단층면과 주변 균열을 따라 이동하면서 급격히 식어 굳어진 단층암이다. 지진과 단층 운동의 흔적을 직접 보여주는 증거로서 연구 가치가 크다.



경주 봉길리의 슈도타킬라이트는 국내에서 슈도타킬라이트의 산출 양상과 주요 특징이 규명돼 학술적으로 보고된 최초의 사례로 학계의 관심을 받았다. 두께가 평균 약 21㎝, 최대 40㎝에 이르며 매우 두꺼운 구조로 평가받는다. 단층을 따라 비교적 큰 규모의 암맥과 가느다란 형태 등 다양한 슈도타킬라이트를 한자리에서 관찰할 수 있다.



국가유산청 관계자는 “과거 한반도 남동부에서 발생한 대규모 지진성 단층 운동의 특성과 단층 작용 과정을 연구하는 데 중요한 자료”라고 설명했다.

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