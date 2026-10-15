대구시, 두류공원서 ‘복합 돔구장 유치’ 범시민 결의대회 개최 [지역이슈]

대구시는 15일 정부의 복합 돔구장 건립 공모사업 선정을 염원하며 돔구장 후보 부지인 달서구 두류공원에서 ‘범시민 결의대회’를 개최했다.

15일 대구 두류공원에서 시민, 체육∙문화계 관계자 등 500여명 모여 ‘대구 스포츠∙공연 복합 돔구장 유치’ 피켓을 들고 퍼포먼스를 펼치고 있다. 대구시 제공

이날 결의대회에는 지역 체육∙문화∙경제계 인사들과 일반 시민 등 500여명이 참석했다. 참석자들은 수도권에 편중된 문화∙체육 인프라 불균형을 해소하기 위해 대구에 돔구장 건립이 반드시 필요하다고 목소리를 높였다. 특히 참석자들은 1971년 대구시민 성금으로 건립된 대구체육관의 역사적 의미를 되새기는 퍼포먼스를 진행하고, 이어 '1만9710명 범시민 서명운동'에 돌입하겠다고 발표했다.

행사에 참석한 추경호 대구시장도 제1호 서명자로 이름을 올리며 유치 의지를 확고히 했다. 추 시장은 “1971년 시민의 손으로 체육관을 일궈냈던 그날의 위대한 정신을 이어받아 ‘대구라는 자부심’을 바탕으로 돔구장 유치를 반드시 이뤄내겠다”고 밝혔다.

지역 체육∙문화∙예술계 대표도 대거 참석했다. 문화예술계는 20년 역사의 국제뮤지컬페스티벌(DIMF)와 결합해 대구를 아시아 최고의 ‘K-컬처’ 거점으로 도약시키겠다는 강력한 의지를 표명했다. 체육계는 준공 55년이 지난 대구체육관의 한계를 넘어 프로농구와 국제대회를 유치할 수 있는 현대식 실내 인프라가 절실함을 호소하며, 범시민 서명운동에 나서겠다는 뜻을 밝혔다.

문화체육관광부는 공모를 거쳐 내년 6월까지 체육·공연 시설과 가변식 관람석을 갖춘 5만 석 이상 복합 돔구장 1곳과 3만 석 내외의 중형 돔구장 1곳을 최종 선정할 방침이다. 대구시는 이에 발맞춰 대규모 공연과 국제대회를 상시 개최할 수 있는 2만 석 규모의 돔구장 유치를 추진하고 있다. 시는 건립 비용과 활용도 등을 종합적으로 고려했을 때, 3만 석 이상 규모의 돔구장은 경제성이 상대적으로 떨어지는 것으로 판단했다.

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