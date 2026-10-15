채수빈 "로코 장르 갇힐까 걱정했는데…'나충전' 하길 잘했다 싶죠"

배우 채수빈이 많은 고민 끝에 '나를 충전해줘'에 출연했다며 비하인드를 전했다.

15일 오전 서울 종로구의 한 카페에서 진행된 넷플릭스 오리지널 시리즈 '나를 충전해줘'(극본 송유채/연출 박수원) 출연 배우 채수빈 인터뷰에서 그는 처음 작품 출연을 제안받고 고민이 깊었다고 솔직하게 이야기했다.

채수빈. 넷플릭스 제공

채수빈은 "처음 '나를 충전해줘'를 제안 받고 고민이 많았다, '너무 로코라는 장르에 갇혀버리면 어쩌나, 다른 장르를 해야 하나' 고민할 때 제안을 받아서 미팅에 갈 때만 해도 '너무 감사하지만…'이라는 마음으로 갔다"라며 "그런데 작가님, 감독님, 제작사 대표님이 '잘 만들 자신이 있다, 아는 맛이지만 맛있게 만들겠다'라고 해주셔서 그 말을 믿어보고 싶었다, 그다음엔 행복하게 촬영했다"라고 당시를 회상했다.

어떤 부분이 고민이었는지에 대한 질문에 채수빈은 "나보배는 밝고 씩씩한 캐릭터라 잘할 수 있을 것 같긴 했는데, 당시 들어오던 작품들이 대부분 로맨스라 한편으로는 '이런 캐릭터만 계속하면 어쩌지' 하는 우려가 있었다, 그러다 나이가 들면 이런 캐릭터를 못 하는 시기가 올 텐데 그러면 연기를 못하지 않을까 걱정이 됐다"라면서 "믿고 가보자고 마음먹은 후엔 하길 잘했다 싶었다, (캐릭터를 두고) 이것저것 다 만들어보면서 도전을 많이 했던 것 같다"라고 했다.

이러한 걱정이 무색하게 채수빈은 나보배를 매력 있게 소화하며 호평받고 있다. 이에 대해 채수빈은 "배우마다 색이 달라서 각자에게 어울리는 게 있는 듯하다, 나는 색이 진해서 개성이 보이는 배우는 아니다 보니 누구와 만나도 잘 어우러져서 (로코에) 찾아주시는 게 아닐까 한다"라며 "영광 오빠와도 그런 고민에 대해 이야기를 나눈 적이 있는데 '차곡차곡 쌓다 보면 또 다른 장르를 할 수 있는 시기가 온다'라고 해서 너무 그런 생각에 갇히지 않아야겠다고 생각했다, 사실 아직도 고민하는 시기인데 '나충전' 이후에 '주어진 걸 열심히 하자, 지금에 집중해 보자'는 마음을 갖게 됐다"라고 말했다.

그러면서 "보배를 연기하며 장르적 고민에 대해 좀 놓아지는 부분이 있었다, 그래서 '나를 충전해줘'에게 고마움 마음"이라며 "주변에서도 재밌게 봤다고 해주셔서 기쁘다, 많은 분에게 힐링이 됐으면 좋겠다, 팬들이 드라마를 통해 위로받고 삶의 활력을 찾았다고 할 때 뿌듯하다, 앞으로도 좋은 작품을 많이 만들어 나가고 싶은 마음"이라고 했다.

'나를 충전해줘'가 채수빈에게 어떤 작품으로 남을까. 채수빈은 "나중에 할머니가 돼서 보면 너무 귀엽고 풋풋할 때였다는 생각이 들 것 같다"라며 "이 일 자체가 그 시절의 예쁜 모습이 담기는 게 장점"이라고 했다. 그러면서 앞으로는 나보배와는 결이 다른 악역에 도전해 보고 싶다는 바람도 전했다.

한편 '나를 충전해줘'는 인공 심장 배터리가 방전된 남자와 전기 능력을 가진 여자의 찌릿 짜릿한 충전 빙자 로맨틱 코미디로, 지난 9일 공개 이후 3일 만에 300만 시청수(시청 시간을 작품의 총 러닝 타임으로 나눈 값)를 기록, 글로벌 톱 10 비영어 쇼 3위에 등극하며 인기를 얻고 있다.

극에서 채수빈은 전기 능력을 가진 드라마 작가 나보배를 연기한다. 나보배는 전기 능력으로 사람들과 쉽게 접촉할 수 없는 상태가 되며 성장 과정에서 많은 상처를 받지만, 그 안에 갇히지 않고 자신만의 길을 개척하면서 위기 역시 스스로 극복하는 캐릭터다. 채수빈은 이를 흥미진진하게 그려내 호평받고 있다.

<뉴스1>

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