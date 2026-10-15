한국공항공사, ESG사회부문 최우수상 수상

한국공항공사가 15일 한국정책학회가 주최한 ‘제5회 한국 ESG 혁신정책 대상’에서 사회 부문 최우수상을 수상했다.

한국 ESG(환경·사회·지배구조) 혁신정책 대상은 한국정책학회가 공공기관의 ESG 분야 혁신 정책과 우수 사례를 발굴하고 확산하기 매년 우수기관을 선정해 시상한다.

15일 세종시 한국수목원정원관리원에서 열린 제5회 한국 ESG혁신정책대상에서 이성민 한국공항공사 ESG경영실장직무대리(가운데)가 수상 후 기념촬영을 하고 있다.

한국공항공사는 전국 14개 공항을 지역 거점으로 사회적 가치 창출 사업을 지속적으로 추진했으며 이번 심사에서 중소기업 육성과 교통약자 편의 제공, 지자체 협업을 통한 지역 현안 해결 성과 등을 인정받았다.

한국공항공사는 청주공항 주차장·김해공항 대합실 등에 중소기업 기술 실증 공간을 제공하고 제품의 우선구매 계약·수출 상담회 등을 지원했다.

또 교통약자를 위해 휠체어 전동화 키트 대여, 청각장애인 수어 통역, 시각장애인 촉지도 등을 제공하고 있으며 국내 최초로 교통약자형과 일반형을 통합한 겸용 셀프체크인 기기를 도입했다.

이와 함께 지자체·복지재단 등과 실무 협의체를 구성해 1인 가구 고독사 예방, 취업 취약계층 자립 지원 등 지역 현안 해결을 위해 노력하고 있다. 지역경제 활성화를 위해 체류형 워케이션과 공항 내 지역 브랜드 입점을 함께 추진했다.

김원준 한국공항공사 사장은 “앞으로도 ESG 전 분야에 걸쳐서 지역사회에 실질적인 도움이 될 수 있는 성과 창출을 통해 국민에게 더 사랑받고, 신뢰할 수 있는 더 좋은 공항을 만들겠다”고 말했다.

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