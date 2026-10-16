고기 굽기에 진심인 사람들…사회와 문화까지 불판에 올랐다

‘에어프라이어 vs 프라이팬.’

축산식품전문기업 선진이 지난 14일 서울 영등포구의 한 음식점에서 예비 창업자와 외식업 종사자 등을 대상으로 진행한 ‘제19회 그릴링마이스터 자격시험’에서 현장 참관 후, 기자가 삼겹살에 이어 목살을 굽고 있다. 김동환 기자

비가 내리는 날 삼겹살이 먹고 싶어 고기를 사 왔다는 글이 서울 지역 온라인 커뮤니티에 올라왔다. 작성자는 에어프라이어와 프라이팬으로 고기를 동시에 조리했다며, 결과에서 차이가 있었다고 밝혔다. 에어프라이어로 구운 고기는 기름기가 적었고, 프라이팬으로 구운 고기는 촉촉했다면서다. 댓글에서는 각 조리 도구의 장점을 짚는 반응이 눈에 띄었다.

고기 굽는 일은 누구나 할 수 있지만 맛있게 굽기를 두고는 저마다의 기준이 다르다. 기름기를 줄일 것인지, 육즙을 살릴 것인지, 겉면을 얼마나 바삭하게 익힐 것인지에 따라 조리법도 달라진다. 온라인 커뮤니티와 블로그에서 에어프라이어의 온도와 조리 시간, 프라이팬에서 고기를 뒤집는 시점 등을 놓고 경험담이 오가는 것도 같은 이유다.

고기를 먹는 데서 한발 더 나아가 어떻게 구워야 더 맛있을지 자신만의 방법을 찾는다.

16일 외식업계 등에 따르면 고기구이의 역사를 한 시점으로 특정하기는 어렵다.

고구려 음식으로 알려진 ‘맥적(貊炙)’을 한국 고기구이의 기원으로 꼽는 설명이 알려져 있지만, 오늘날의 불고기로 곧바로 연결하는 데에는 신중할 필요가 있다. 고기를 꼬치에 꿰어 구운 ‘설야멱(雪夜覓)’과 얇게 저민 고기를 양념해 구운 ‘너비아니’ 등도 고기구이 역사를 이야기할 때 거론된다.

이처럼 고기구이 문화의 변화는 시대별 문헌에 등장하는 음식과 함께 사람들이 고기를 먹는 장소와 방식이 어떻게 달라졌는지를 통해 살펴볼 수 있다.

한국역사민속학회 학술지 ‘역사민속학’에 2025년 발표된 논문 ‘불고기와 갈비구이를 통해 본 1970~80년대 외식문화의 공간적 구성과 사회문화적 의미’는 급속한 도시화와 중산층 형성 속에서 고기구이 외식이 자리 잡는 과정을 분석했다.

논문은 도심의 불고기 전문점이 전통적인 정찬 문화를 이어갔다면, 교외의 ‘가든’과 같은 구이 전문점은 주말 등을 즐기는 문화가 공간으로 구현된 사례였다고 설명했다. 고기구이가 단순히 배를 채우는 음식을 넘어 외식과 여가를 즐기는 방식으로 자리 잡으면서, 음식을 먹는 장소와 경험도 달라졌다고 짚었다.

고기를 더 맛있게 먹으려는 관심이 늘면서 외식 현장에서는 고기를 굽는 기술이 식당의 전문성과 서비스 수준을 보여주는 요소로도 자리 잡았다. 손님의 고기 굽는 수고를 덜고, 직원이 불 조절과 뒤집는 시점 그리고 먹기 좋은 크기로 자르는 과정 등을 맡는다. 고기를 얼마나 익히고 언제 손님에게 내놓느냐에 따라 식사 경험이 달라질 수 있는 만큼 직원의 구이 기술은 식당의 경쟁 요소가 됐다.

축산식품전문기업 선진이 지난 14일 서울 영등포구의 한 음식점에서 예비 창업자와 외식업 종사자 등을 대상으로 진행한 ‘제19회 그릴링마이스터 자격시험’에서 차호명 선진 식품솔루션팀장이 육질 이론에 대해 설명하고 있다. 김동환 기자

외식업계는 이러한 흐름에 맞춰 구이 기술 교육과 평가를 이어왔다.

다이닝브랜즈그룹의 한우 다이닝 브랜드 창고43은 지난 12~14일 직원들의 구이 기술과 메뉴 지식, 복수 테이블 관리 능력, 고객 응대 등을 평가하는 ‘2026 그릴 마스터십’을 진행했다. 고기를 굽는 기술뿐 아니라 여러 테이블의 식사를 관리하고 손님과 소통하는 능력도 평가 항목에 포함됐다.

축산식품기업 선진도 14일 제19회 ‘그릴링 마이스터’ 자격시험을 열어 돼지고기의 생산·가공과 품질 지식, 구이 기술 등을 평가했다. 2021년 시작해 지난해부터 자영업자뿐만 아니라 일반 참여자까지 시험 대상을 확대하면서 취득자는 400명에 이르렀다.

구이 문화의 변화는 외식업계의 차별화 전략에도 영향을 미칠 수 있다. 고기 품질과 가격뿐 아니라 부위별 조리법, 곁들이는 메뉴, 식사 공간과 분위기까지 소비자에게 새로운 경험을 제공하는 요소가 될 수 있다. 집에서 구현하기 어려운 조리법이나 전문 서비스를 내세우는 것이 고깃집 경쟁력으로 이어질 가능성도 있다.

외식업계 관계자는 “자기만의 고기 굽는 방식을 찾아가는 과정 자체가 즐거움이 되고 있다”며 “업계에서도 각 매장의 구이 방식과 식사 경험을 개발하는 움직임이 계속될 것 같다”고 말했다.

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