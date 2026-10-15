윤종호 경북도의원 “TK신공항 특별법 개정안 국회 조속 통과해야”

경북도의회가 대구경북통합신공항 건설의 정상 추진을 위한 특별법 개정안의 조속한 국회 통과와 정부의 과감한 재정지원을 촉구하고 나섰다.

경북도의회 국민의힘 윤종호 의원은 15일 열린 제366회 정례회 제1차 본회의 5분 자유발언에 나서 현재 답보 상태에 놓인 신공항 건설 사업의 구조적 한계를 지적하며 이같이 요구했다.

윤 의원은 “대구경북통합신공항은 단순한 공항 건설을 넘어 구미의 반도체·전자·방산과 포항의 이차전지·철강 등 경북의 첨단산업을 세계시장과 연결하는 국가균형발전의 핵심 인프라”라면서도 “현재 재원조달의 한계로 인해 사업이 난항을 겪고 있다”고 진단했다.

특히 군 공항 이전 사업이 ‘기부 대 양여’ 방식으로 추진됨에 따라 사업시행자가 막대한 초기 비용을 떠안아야 하는 구조적 문제를 꼬집으며 정부의 전폭적인 재정지원이 필수적이라고 강조했다.

개항 시기를 둘러싼 혼선에 대해서도 날카로운 지적이 나왔다. 윤 의원은 “국토교통부가 지난해 12월 고시한 민항 건설사업 기본계획에는 2030년 개항으로 명시돼 있으나 대구시는 최근 시정질문 답변에서 2033년 개항을 목표로 하고 있다고 밝혔다”며 “이는 단순한 사업 지연을 넘어 행정에 대한 신뢰의 문제”라고 질타했다. 이어 2030년 개항 목표의 실현 가능성을 냉정하게 재검토하고, 현실적인 일정과 재원 조달 계획을 투명하게 공개할 것을 촉구했다.

끝으로 윤 의원은 “시와 도가 상설 협의체를 구성해 특별법 개정과 국비 확보, 주민 피해 문제에 공동 대응할 것”을 제안했다. 이와 함께 도가 신공항 건설의 주체로 적극 나서고 구미~군위 간 고속도로 및 대구경북 대순환철도 등 연계 교통망 확충에도 나서야 한다고 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지