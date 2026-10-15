국회 행안위, 김지용 중수청장 후보자 인사청문보고서 채택

이날 전체회의를 열고 여야 합의로 보고서를 의결했다.



김 후보자의 보고서 채택은 인사청문요청안이 국회에 제출된 지 13일 만이다.

김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 인사청문회에서 행안위원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

보고서에는 여야의 적격과 부적격 의견이 병기된 것으로 알려졌다.



민주당 소속의 김영진 행정안전위 위원장은 이날 오전 언론 인터뷰에서 "적격 의견과 부적격 의견을 다 담아서 채택하는 방향으로 여야 간사 협의를 했다"고 말했다.



행안위의 전날 청문회에서는 야당은 물론 더불어민주당 내 강경파 등도 김 후보자가 중수청장으로 부적합하다는 입장을 표명했다.



친여 성향의 조국혁신당은 이날 당론으로 임명 반대 입장을 확정하기도 했다.



민주당 주류인 친명(친이재명)계 등에서는 김 후보자가 '반윤 소신파'라면서 임명 찬성 의견을 밝혔다.



김 후보자에 대한 국회 인사청문 절차가 종료되면서 김 후보자는 조만간 임명될 것으로 전망된다.



성기홍 청와대 홍보소통수석은 이날 언론 인터뷰에서 김 후보자에 대해 "중수청장으로 일하는 데 흠결이나 결격이 될 만한 정도의 사유는 굳이 지적하기 힘들 정도로 (청문회에서) 잘 설명이 됐다"고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지