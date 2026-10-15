대구교통공사 ‘모빌리티 허브’, 2026 공공혁신서비스 이노스타 인증 획득

대구교통공사의 ‘모빌리티 허브’가 교통수단 간 연계와 생활 편의서비스를 결합한 공공서비스의 혁신성을 인정받아 ‘2026 공공혁신서비스 이노스타(INNO STAR)’ 인증을 획득했다.

한근수 사장과 임직원들이 인증 획득을 기념해 기념촬영을 하고 있다. 대구교통공사 제공

15일 대구교통공사에 따르면, 한국경영인증원(KMR)이 주관하는 이노스타 인증은 국민의 삶의 질 향상과 공공가치 실현에 기여하는 혁신적인 공공서비스 우수 모델을 선정해 인증하는 제도다.

공사의 ‘모빌리티 허브’는 지하철, 버스 등 기존 대중교통수단과 공유 자전거, 개인형 이동수단(PM), 카셰어링, 수요응답형 교통체계(DRT) 등 차세대 이동수단을 끊김 없이 연결하는 대중교통 환승거점이다. 국토교통부 공모사업을 통해 도시철도 1호선 동대구역 광장에 조성됐으며, 올해 4월8일부터 본격적인 운영을 시작했다. 운영 시간은 매일 오전 7시부터 오후 10시 30분까지다.

이곳에서는 공유자전거 할인, 짐 보관, 휴대전화 무선충전, 실시간 교통정보, 인공지능(AI) 포토존 등 다양한 체감형 편의서비스가 원스톱으로 제공된다. 또한 실내 공기질 관리 시스템 등 첨단 무인 안전 시스템을 갖췄으며, 지자체와 민간기업의 상생 협력 결실로 높은 평가를 받았다.

한근수 공사 사장은 “시민 이동 편의를 높인 성과”라며 “대중교통 활성화에 앞장서겠다”고 밝혔다. 공사는 이번 인증을 계기로 모빌리티 인프라 확충에 박차를 가할 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지