대구시, 2차 공공기관 이전 유치 총력…‘7개 분야 43개 파격 정착 지원책’ 마련 [지방자치 투데이]

대구시가 정부의 제2차 공공기관 이전에 대비해 임직원과 가족의 안정적인 지역 정착을 돕기 위한 종합 지원책을 마련했다.

보육과 교육, 주거 등 이전기관 종사자들의 관심이 높은 생활 밀착형 분야를 중심으로 다른 시∙도와 차별화한 시책을 발굴하고, 제도 개선이 필요한 사항은 중앙부처 건의 과제에 반영한 것이 특징이다.

대구 동구 신서동 혁신도시 전경. 대구시 제공

15일 대구시에 따르면 시는 정착지원, 주거, 교통, 보육, 교육, 의료, 문화∙여가 등 7개 분야, 20개 과제와 43개 세부 계획을 수립했다. 정착지원 분야에선 임직원 자녀의 학교 정원 외 전∙편입학 비율을 기존 2%에서 5%로 확대하는 방안을 추진한다. 주택 취득세 100% 감면(135㎡ 이하)과 배우자가 지방자치단체나 교육청 소속 공무원인 경우 인사교류도 지원한다.

주거 안정 대책으로는 특화형 공공임대주택 공급, 전∙월세자금 대출 이자 및 반환보증료 지원, 부동산 중개수수료 50% 지원, 전세자금대출 우대금리 제공 등이 포함됐다. 교통 개선을 위해 도시철도 3호선 혁신도시 연장과 혁신도시 내 수요응답형 교통체계(DRT) 확대를 추진한다. 공공기관 이전에 따른 교통수요의 특수성을 고려해 도시철도 연장사업의 예비타당성조사 면제 또는 요건 완화도 정부에 건의하기로 했다.

보육 및 교육 인프라 확충에도 힘을 쏟는다. 공동 직장어린이집 설치비를 지원하고 영유아 365일 24시간 돌봄센터를 추가 지정∙운영한다. 교육 분야에선 명문고 육성, 특화 교육과정 운영, 재정 지원 및 입학 특례 등을 추진하고 일반고교 신설을 중앙부처에 건의했다. 의료∙여가 부문에선 공공기관 임직원을 대상으로 2차 건강검진을 지원하고, 공공문화시설 관람료와 체육시설 이용료를 각각 30%와 50% 할인할 방침이다.

추경호 대구시장은 “대구는 비수도권 최고 수준의 교통∙의료∙보육∙문화∙쇼핑 인프라와 우수한 교육환경, 합리적인 주거비를 갖추고 있다”며 “이전기관 운영은 물론 임직원과 가족들이 생활하는 데 불편함이 없도록 세심하게 준비하고 지원하겠다”고 말했다.

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