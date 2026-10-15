대구시, 2차 공공기관 이전 유치 총력…‘7개 분야 43개 파격 정착 지원책’ 마련 [지방자치 투데이]

대구시가 정부의 제2차 공공기관 이전에 대비해 임직원과 가족의 안정적인 지역 정착을 돕기 위한 종합 지원책을 마련했다.
보육과 교육, 주거 등 이전기관 종사자들의 관심이 높은 생활 밀착형 분야를 중심으로 다른 시∙도와 차별화한 시책을 발굴하고, 제도 개선이 필요한 사항은 중앙부처 건의 과제에 반영한 것이 특징이다.
15일 대구시에 따르면 시는 정착지원, 주거, 교통, 보육, 교육, 의료, 문화∙여가 등 7개 분야, 20개 과제와 43개 세부 계획을 수립했다. 정착지원 분야에선 임직원 자녀의 학교 정원 외 전∙편입학 비율을 기존 2%에서 5%로 확대하는 방안을 추진한다. 주택 취득세 100% 감면(135㎡ 이하)과 배우자가 지방자치단체나 교육청 소속 공무원인 경우 인사교류도 지원한다.
주거 안정 대책으로는 특화형 공공임대주택 공급, 전∙월세자금 대출 이자 및 반환보증료 지원, 부동산 중개수수료 50% 지원, 전세자금대출 우대금리 제공 등이 포함됐다. 교통 개선을 위해 도시철도 3호선 혁신도시 연장과 혁신도시 내 수요응답형 교통체계(DRT) 확대를 추진한다. 공공기관 이전에 따른 교통수요의 특수성을 고려해 도시철도 연장사업의 예비타당성조사 면제 또는 요건 완화도 정부에 건의하기로 했다.
보육 및 교육 인프라 확충에도 힘을 쏟는다. 공동 직장어린이집 설치비를 지원하고 영유아 365일 24시간 돌봄센터를 추가 지정∙운영한다. 교육 분야에선 명문고 육성, 특화 교육과정 운영, 재정 지원 및 입학 특례 등을 추진하고 일반고교 신설을 중앙부처에 건의했다. 의료∙여가 부문에선 공공기관 임직원을 대상으로 2차 건강검진을 지원하고, 공공문화시설 관람료와 체육시설 이용료를 각각 30%와 50% 할인할 방침이다.
추경호 대구시장은 “대구는 비수도권 최고 수준의 교통∙의료∙보육∙문화∙쇼핑 인프라와 우수한 교육환경, 합리적인 주거비를 갖추고 있다”며 “이전기관 운영은 물론 임직원과 가족들이 생활하는 데 불편함이 없도록 세심하게 준비하고 지원하겠다”고 말했다.
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