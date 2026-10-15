엄지성, 영국서 인종차별 피해 의혹…경기 중단에 현지 경찰 수사

한국 축구대표팀 공격수 엄지성(24·스완지시티)이 잉글랜드 프로축구 경기 도중 인종차별 피해를 당했다는 신고가 접수됐다. 이에 심판이 경기를 일시 중단하고 양 구단이 차별 행위를 규탄한 데 이어, 현지 경찰은 경기장 폐쇄회로(CC)TV 등을 통해 관련자를 확인하고 있다.

스완지시티는 14일(한국시간) 구단 공식 홈페이지를 통해 전날 영국 런던의 더 덴에서 열린 밀월과의 2026~2027시즌 잉글랜드 챔피언십(2부리그) 원정 경기에서 엄지성을 겨냥한 인종차별적 모욕이 있었다는 의혹이 제기됐다고 밝혔다.

사건은 양 팀이 0-0으로 맞선 후반전 도중 발생했다. 당시 엄지성은 교체 선수 명단에 포함돼 경기장 터치라인 부근에서 동료들과 몸을 풀고 있었다. 이 과정에서 관중석에서 인종차별적 구호가 나왔다는 신고가 접수된 것으로 전해졌다.

엄지성. 스완지시티 사회관계망서비스(SNS) 캡처

주심은 후반 22분께 경기를 중단하고 대기심 및 양 팀 감독과 상황을 논의했다. 경기장에서는 인종차별적 구호가 있었다는 신고가 접수됐으며 경찰이 CCTV를 통해 관련자를 확인하고 있다는 안내 방송이 나왔다. 전광판에는 혐오 발언을 들었을 때 신고해 달라는 메시지도 표시됐다.

경기는 약 6~7분간 중단된 뒤 재개됐다. 영국 BBC 등 현지 매체는 경찰이 CCTV 영상 등을 활용해 사건 관련자를 추적하고 있다고 보도했다.

스완지시티는 차별 행위에 단호하게 대응하겠다는 입장을 밝혔다. 구단은 “모든 형태의 차별 행위를 규탄한다”며 “축구계는 물론 우리 사회 어디에도 이같은 행위가 설 자리는 없다”고 강조했다. 이어 엄지성에게 지지와 연대를 보낸다고 덧붙였다.

비토르 마투스 스완지시티 감독도 경기 후 엄지성을 향한 인종차별 의혹이 경기 중단의 원인이었다고 설명했다. 그는 “우리는 모두 이런 일이 용납될 수 없다는 사실을 알고 있다. 이런 상황은 발생해서는 안 된다”며 “우리는 선수 편에 서서 함께할 것”이라고 말했다.

홈팀 밀월 역시 사건을 인지하고 있으며 차별 행위에 무관용 원칙을 적용하겠다고 밝혔다. 구단은 관련 당국의 조사에 협조하고, 행위자가 확인되면 가능한 한 강력한 조치를 취하겠다는 입장을 전했다.

한편 엄지성은 이날 경기에 출전하지 않았다. 스완지시티는 후반 막판 결승골을 터뜨려 밀월을 1-0으로 꺾고 승점 23을 기록하며 리그 선두를 지켰다.

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