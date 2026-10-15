北, 잠수함서 순항미사일 2종 시험발사…김정은은 불참 [북*마크]

북한이 동해상 잠수함에서 2종의 전략순항미사일을 시험발사했다.

조선중앙통신은 15일 “미사일총국은 14일 조선 동해에서 두 종의 잠수함발사 전략순항미사일(SLCM)을 시험발사했다”고 보도했다. 김정식 노동당 중앙위원회 제1부부장, 장창하 미사일총국장 등이 발사 현장을 참관했다. 김정은 국무위원장은 참석하지 않았다.

북한 미사일총국이 지난 14일 김정식 당 중앙위원회 제1부부장, 장창하 미사일총국장 등이 참관한 가운데 조선 동해에서 2종의 잠수함발사 전략순항미사일을 시험발사했다고 조선중앙통신이 15일 보도했다. 조선중앙통신·연합뉴스

통신은 “시험발사는 수중전투체계들의 경상적인 동원 태세를 검열하고 해군의 전략적 임무 수행 능력을 숙련시키는 데 기여했으며 조선의 전쟁 억제 수단들의 높은 신뢰성과 믿음성, 능력을 보여주는 데 이바지하였다”며 “주변 국가들의 안전에 그 어떤 부정적 영향도 주지 않았다”고 말했다.

잠수함발사 순항미사일(SLCM)은 잠수함에서 발사해 낮은 고도로 날아가 주요 목표물을 정밀 타격하는 미사일이다. 잠수함이 물속에서 은밀하게 이동하며 미사일을 발사할 수 있고, 미사일도 낮게 날아가기 때문에 발사 지점을 미리 파악하거나 비행 중인 미사일을 탐지·요격하기 어려운 것으로 평가된다.

이번 시험발사 소식은 북한 주민들이 보는 노동당 기관지 노동신문에는 보도되지 않았고 대외 매체인 조선중앙통신에만 실렸다. 잠수함이 항해를 하는 모습과 수중에서 미사일이 화염을 내뿜으며 발사되는 모습, 미사일이 순항하는 모습의 사진을 여러 장 공개했지만 비행시간과 비행거리 등 구체적인 제원도 밝히지 않았다. 전문가들은 사진 상 훈련이 이뤄진 잠수함은 3000톤급 신형 김군옥영웅함으로, 두 종의 미사일은 각각 ‘화살-2형’과 ‘불화살-3-31형’으로 추정한다.

김군옥영웅함은 2023년 9월 6일 진수식 이후 특별한 활동이 없었다. 김 위원장 참관 없이 서로 다른 두 종류의 미사일을 발사해 정상적인 전력 운용 태세를 과시하면서도 대외 자극은 최소화하려 했다는 분석이 나온다. 최근 초음속 미사일 발사와 국방혁명박물관에서의 대륙간탄도미사일(ICBM) 등 전략무기 공개의 연장선에서 보면 북·미 대화를 염두에 두고 대미 협상력을 강화하려는 의도로 보는 시각도 있다.

통일부 당국자는 이날 기자들에게 “북한의 SLCM 발사는 2년 9개월 만”이라며 “최초로 SLCM이 발사된 것은 2023년 3월, 가장 최근은 2024년도 1월 김 위원장 참관 하에 한 번 실시했다”고 설명했다.

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