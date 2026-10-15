특검 "30개 시군구 선관위 투표자수 허위입력"…7곳 압수수색

이태한 선거관리위원회 특별검사팀이 지난 6·3지방선거에서 선거관리위원회들이 시간대별 투표자 수를 허위로 입력한 사실을 확인해 중앙선관위 등 7곳을 대상으로 압수수색을 벌이고 있다.

특검팀은 15일 전국 30개 시군구 선관위에서 선거관리 시스템 및 투개표 보고 시스템에 시간대별 투표자 수를 허위로 입력한 사실을 확인했다고 밝혔다.

중앙선거관리위원회. 연합뉴스

해당 선관위는 서울 구로·마포·성북, 경기 구리·평택·수원·용인·성남·남양주·여주·동두천, 충북 청주, 충남 천안시 서북구·동남구·금산군, 부산 남구, 경남 창원시, 광주 북구, 전남 목포·광양·화순, 강원 춘천·정선·화천, 제주 서귀포 등이 25곳이다.

여기에 앞서 검경 합동수사본부가 허위 입력을 확인한 서울 서초·강남, 경기 김포·의왕, 충북 진천 등 5곳 시군구 선관위도 더해졌다.

이들 선관위는 사후에 시간대별 수치를 수정하는 방식으로 투표자 수를 허위 입력한 것으로 파악됐다.

투표 종료 후 최종 투표자 수는 정확히 입력했지만, 투표가 진행되고 있을 당시 허위로 입력한 수치를 사후에 수정한 것이다.

허위로 입력한 투표자 수를 수정하지 않고 그대로 둔 채 이후 시간대의 투표자 수를 계속 같은 값으로 입력하는 등의 방식도 사용됐다고 한다.

특검팀은 중앙선관위에 포렌식 수사관을 상주시켜 확보한 선거관리 시스템 전국 투표소 시간대별 투표자 수 로그 자료 등을 분석하고, 읍면동·시군구 선관위 공무원 70여명을 조사한 끝에 이런 사실을 확인했다고 설명했다.

특검팀은 허위 입력 투표자 수의 규모와 가담 범위 등을 규명하기 위해 이날 오전 9시 10분께부터 중앙선관위와 충남·전남 광주·경남·강원 등 시도 선관위 4곳, 부산 남구·제주 서귀포시 등 시군구 선관위 2곳 등 총 7곳을 공전자기록위작, 위계에 의한 공무집행방해 등 혐의로 압수수색하고 있다.

압수수색에 투입된 인력은 검사 3명과 수사관 20명, 디지털 포렌식 수사관 8명 등 총 31명이다.

특검팀은 원인 규명 및 책임 소재를 밝히는 데 수사력을 집중할 계획이다.

<연합>

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