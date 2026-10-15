“일방 추진”…국방부 군공항 용역에 화성시 ‘집단 반발’

국방부가 추진 중인 경기 수원 군공항 이전을 둘러싼 갈등 해소 연구용역이 왜곡됐다며 화성시와 시민단체가 반발하고 나섰다. 이들은 국방부 여론조사가 중립적 수렴이 아닌 군공항 이전을 기정사실로 받아들이고, 수원시 지원책을 홍보하는 ‘유도성 조사’로 설계됐다고 주장한다.

수원 군공항 이전 예비 후보지인 화성 화옹지구 전경. 화성시 제공

15일 화성시와 수원전투비행장 화성이전 반대 범시민대책위원회(범대위)에 따르면 국방부는 지난 7월 사단법인 한국갈등학회에 9800여만원 규모의 ‘수원 군공항 이전 갈등 관리 용역’을 의뢰했다. 내년 1월까지 이어지는 용역에는 화성시민 1000명을 대상으로 한 대면 설문조사, 심층 인터뷰(200명), 소통간담회(3회) 등이 포함됐다.

하지만 국방부의 이번 용역 추진이 갈등 중재는커녕 지역 간 대립을 재점화하는 모양새다. 화성시는 국방부의 설문과 표본 배정에 심각한 결함이 있다고 보고, 수정과 재검토를 요구했다.

우선 설문 문항이 군공항 이전을 강요하는 구조라는 점이 도마 위에 올랐다. 예비 이전 후보지를 묻는 문항에 ‘화옹지구’, ‘화성시’, ‘모른다’ 등 3개 답안만 제시해 화옹지구 이전을 기정사실로 받아들이게 하거나, 미확정 상태인 소음영향지도를 제시하며 소음 피해가 크지 않다는 식의 주장을 편다는 설명이다.

특히 수원시가 발표한 수조원 규모의 지원 계획을 설문지에 명시한 뒤 주민투표 선택을 묻는 9번 문항에 대해 화성시는 “갈등 중재가 아닌 수원시의 지원책을 홍보하는 편향적 문항”이라고 반발했다.

조사 대상의 표본 배분 역시 정당성을 잃었다는 주장이다. 국방부는 예비 이전 후보지인 화옹지구가 속한 만세구 주민을 60% 배정하고, 나머지 40%는 현재 수원 군공항 소음 피해 지역인 병점구 등에 배정하는 안을 구상 중인 것으로 알려졌다.

2023년 11월 서울 여의도 국회의사당 앞에서 열린 수원 전투비행장 예비후보지 철회 촉구 집회. 화성시 제공

이에 화성시는 군공항 이전 시 직접 피해를 받는 만세구 주민으로 조사 대상을 100% 한정해야만 정확한 주민 의사가 반영될 수 있다고 밝혔다.

아울러 특정 답변을 유도하지 않도록 심층 인터뷰를 일대일 독립 개별 방식으로 진행하고, 소통간담회 역시 연관 지역인 우정읍과 만세구 주민을 대상으로 열 것을 국방부에 요구했다.

하지만 국방부가 전날 이러한 협의 요청을 거부하면서 갈등은 수면 위로 분출됐다.

이상환 범대위 상임위원장은 “조사 범위와 방식이 일방적으로 수원시에 유리하게 짜인 편파적 조사”라며 “당사자와의 협의도 없이 남의 땅에 군공항을 옮기겠다는 시도는 화성시민의 건강권, 재산권, 자녀들의 학습권을 심각하게 침해하는 행위로 결사 저지하겠다”고 강조했다.

앞서 2017년 국방부가 화성 화옹지구를 예비 이전 후보지로 지정한 뒤 수원시는 기부 대 양여 방식으로 20조원 이상을 투자하겠다고 밝혔다. 이 과정에서 화성시와 지역 주민들의 완강한 반대로 주민투표조차 열리지 못하고 있다.

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