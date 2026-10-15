국민체육진흥공단, 대한민국 컴플라이언스 어워즈 리더십상 수상

서울올림픽기념국민체육진흥공단(KSPO·이사장 하형주)이 내부통제 강화와 청렴 경영 체계 구축 노력을 인정받아 준법 경영 관련 시상식에서 리더십상을 수상했다.

국민체육진흥공단은 지난 8일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 ‘제6회 대한민국 컴플라이언스 어워즈’에서 ‘컴플라이언스 리더십상’을 받았다고 15일 밝혔다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(KSPO·이사장 하형주)은 지난 8일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 ‘제6회 대한민국 컴플라이언스 어워즈’에서 ‘컴플라이언스 리더십상’을 받았다고 15일 밝혔다. 국민체육진흥공단 제공

한국컴플라이언스가 주관하는 이 시상식은 준법 경영 체계 발전에 기여한 기관 등을 선정한다. 리더십상은 조직 내 준법 문화 정착을 이끄는 기관장에게 수여된다.

공단은 하형주 이사장 취임 이후 내부통제 강화를 위해 기관장 직속 준법·윤리 전담 부서를 설치하고, 대내외 위기 상황에 대한 관리 체계를 정비했다. 현장 부서와의 긴밀한 소통을 통해 임직원의 청렴 의식을 높이고 조직 전반의 준법 문화를 조성한 점도 평가받았다.

하 이사장은 “이번 수상은 투명하고 공정한 업무 처리를 위해 모든 임직원이 한마음으로 노력해 준 덕분”이라며 “앞으로도 국민 눈높이에 맞는 엄격한 윤리적 기준을 적용하고 현장과 끊임없이 소통해 국민에게 신뢰받는 모범 공공기관으로 자리매김하겠다”고 말했다.

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