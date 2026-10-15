마이크로바이옴에 NAD+까지…뷰티업계, 성분 경쟁 치열

뷰티업계가 마이크로바이옴 기반 헬스케어와 기능성 스킨케어, 스킨부스터 해외 진출 등으로 사업 영역을 넓히고 있다. 성분과 제품군을 다변화하는 한편 글로벌 유통망 확대와 친환경 경영 행보에 나서는 모습이다.

챗GPT로 생성한 AI 이미지.

15일 업계에 따르면 CJ바이오사이언스는 디지털 헬스케어 전문기업 더웨이헬스케어와 마이크로바이옴 기반 맞춤형 헬스케어 사업을 추진한다. 양사는 건강기능식품 연구개발과 유통, 임상·CRO(임상시험수탁), 디지털 헬스케어 플랫폼 등에서 협력하기로 했다.

CJ바이오사이언스는 자체 보유한 마이크로바이옴 균주 CJRB-101과 CJRB-402를 활용해 장 건강 및 호흡기 건강 관련 건강기능식품을 개발할 계획이다. 제품은 더웨이헬스케어의 제휴 의료기관을 통해 공급하는 방안을 추진하며, 향후 항암 치료 환자 관리 등 전문 유통 채널로 확대하는 방안도 검토한다.

디지털 헬스케어 분야에서는 장내 미생물 분석과 미생물용 탄수화물(MAC) 섭취 관리를 지원하는 장 건강 모니터링 애플리케이션을 공동 개발한다. 임상 데이터를 확보하고 건강데이터 관리시스템 구축도 추진한다. 건강기능식품 개발에 그치지 않고 임상과 데이터, 디지털 서비스를 연결해 맞춤형 건강관리 사업 모델을 구축한다는 구상이다.

피부 관리 분야에서도 마이크로바이옴에 주목하는 브랜드가 등장하고 있다. 더마 스킨케어 브랜드 이옴(EIOM)은 가수 겸 배우 도경수를 새로운 브랜드 모델로 발탁하고 마이크로바이옴 기반 피부 관리 솔루션을 알린다. 트러블이나 유수분 불균형 등 개별적인 피부 고민뿐 아니라 피부 환경 전반의 균형을 고려한 제품을 선보이고 있다.

대표 제품인 '트러블 바이옴 패치 마스크'는 티트리 바이옴을 기반으로 피부 환경을 관리할 수 있도록 설계됐다. 이옴은 도경수와 함께 영상과 화보 등 다양한 콘텐츠를 선보이며 브랜드 인지도를 높일 계획이다.

새로운 성분을 앞세운 해외 시장 공략도 활발하다. 글로벌 스킨케어 브랜드 이퀄베리는 미국 아마존의 '프라임 빅 딜 데이즈'에서 지난 6~7일 이틀간 매출이 전년 행사 대비 401% 증가했다고 밝혔다.

특히 'NAD+ 펩타이드 세럼' 매출은 전년 대비 1877% 늘었고, 아마존 페이셜 세럼 카테고리 순위는 67위에서 7위로 상승했다. 올해 3월 출시한 'NAD+ 크림'도 넥&데콜테 카테고리 3위에 올랐다. 두 제품의 매출은 행사 전체 매출의 약 57%를 차지했다.

사진 = 에이피알 제공

에이피알은 메디큐브의 스킨부스터 제품 2종을 중남미 시장에 공급하기 시작했다. 칠레에서는 오는 11월 공식 출시를 앞두고 있다. 제품은 연어 DNA에서 유래한 폴리뉴클레오타이드(PN) 소재를 기반으로 개발됐다.

에이피알은 경기도 평택의 에이피알팩토리 제3캠퍼스를 통해 관련 제품의 생산 기반을 마련했으며, 중남미를 비롯해 일본과 중동 등으로 공급망을 확대할 계획이다. 제품 개발과 생산, 인허가, 해외 유통을 연계해 글로벌 사업 기반을 강화한다는 전략이다.

아로마테라피 기반 스칼프·스킨케어 브랜드 아로마티카는 국내 상장사 최초로 글로벌 기업 인증인 '비콥'을 획득했다. 비콥 인증은 제품의 친환경성뿐 아니라 지배구조, 기업 구성원, 지역사회, 환경, 고객 등 기업 운영 전반의 사회·환경적 영향을 평가한다.

아로마티카는 재생 플라스틱 용기와 공병 회수, 리필 캠페인, 생산시설의 에너지 절감 등을 추진해 왔다. 회사에 따르면 공병 회수 캠페인을 통해 누적 약 22.5t의 투명 페트(PET)를 수거했으며, 오산 스마트팩토리에서는 전체 전력의 약 24%를 태양광 발전으로 조달하고 있다. 제품 생산부터 소비 이후의 용기 처리까지 책임을 확대하는 경영 방식을 브랜드 경쟁력으로 연결하려는 시도다.

코스멘토코리아의 스킨케어 브랜드 헤브블루는 이지템과 공동 개발한 피부 케어 기기 ‘DERMA 3X THERA-ALL STICK’을 선보인다. EP·IONTO·GALVANIC 등 3가지 전기 기술을 하나의 기기에 적용했으며, 코스멘토코리아는 상품 기획과 마케팅을, 이지템은 설계와 개발·양산을 담당했다.

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