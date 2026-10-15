329만원짜리 아이폰 듀오, 안쪽 액정 깨지면 165만원?… 애플 홈페이지 보니

329만원을 주고 산 애플의 첫 폴더블 스마트폰 ‘아이폰 듀오’의 화면이 깨지면 수리비는 얼마나 나올까. 애플이 공개한 내부 디스플레이의 보증 제외 예상 수리비는 164만9000원으로, 기본 모델 출고가의 절반 수준이다.

애플의 첫 폴더블 스마트폰 ‘아이폰 듀오’의 내부 디스플레이 예상 수리비는 164만9000원으로, 출고가 329만원의 절반 수준이다. 다만 화면이 깨졌더라도 표면의 커버 레이어만 손상됐다면 7만9000원에 교체할 수 있다. 사진은 기사 이해를 돕기 위해 AI(인공지능)을 사용하여 제작한 사진. Chat GPT 생성

15일 애플 공식 홈페이지의 ‘iPhone 서비스 및 수리’ 안내에 따르면 아이폰 듀오의 보증 제외 예상 수리비는 내부 디스플레이 손상 164만9000원, 기타 손상 246만9000원으로 책정됐다.

아이폰 듀오의 국내 출고가는 256GB 모델 기준 329만원부터다. 내부 디스플레이 수리비는 기본 모델 출고가의 약 50%, 기타 손상 수리비는 약 75%에 해당한다.

외부 디스플레이가 손상됐을 때의 예상 수리비는 55만9000원이다. 외부 디스플레이와 후면 유리가 함께 손상되면 75만9000원이 든다. 후면 유리만 수리할 경우 29만9000원, 후면 카메라 손상은 33만9000원이다.

배터리 교체 비용도 34만9000원으로 안내됐다. 다만 접히는 내부 화면의 커버 레이어만 손상된 경우에는 7만9000원에 교체할 수 있다. 내부 디스플레이 전체를 수리하는 경우와는 비용 차이가 크다.

애플 'iPhone에 대한 Apple 서비스 및 수리' 화면 캡처. 애플 홈페이지 캡처

이 같은 금액은 애플이 안내한 보증 제외 예상 서비스 비용이다. 실제 수리비는 제품 점검 결과에 따라 달라질 수 있으며, 애플 공인 서비스 제공업체별로도 요금에 차이가 있을 수 있다. 애플케어 등 별도의 보장 서비스 적용 여부에 따라서도 이용자 부담액이 달라진다.

애플의 유료 보증 서비스인 애플케어플러스 가입 여부도 구매자들의 주요 고려 사항이 될 전망이다. 아이폰 듀오의 국내 애플케어플러스 2년 가입비는 54만9000원이다.

애플케어플러스 가입 시 내부 디스플레이 손상은 12만원, 외부 디스플레이와 후면 유리 손상은 각각 4만원에 수리할 수 있다. 커버 레이어 교체 비용은 2만9000원이며, 배터리 서비스는 보장 조건을 충족하면 무료다. 기타 우발적 손상에는 12만원의 본인부담금이 적용된다.

아이폰 듀오는 애플이 처음 선보인 폴더블 스마트폰이다. 제품을 펼치면 7.6인치 내부 화면을, 접으면 5.4인치 외부 화면을 사용할 수 있다.

국내 사전예약은 16일 오후 9시 시작되며 정식 출시는 23일이다. 출시 초기 공급 물량이 제한적일 것으로 예상되는 가운데 제품 구매 가격뿐 아니라 수리·유지 비용도 소비자들의 고려 사항이 될 것으로 보인다.

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