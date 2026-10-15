APEC 재무장관회의 20일 홍콩서 개막...21개 경제체 참석

2026년 중국에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 회의 공식 로고. 중국은 올해 APEC 의장국을 맡았다. (사진제공=CMG)

아시아태평양경제협력체(APEC) 21개 회원 경제체의 재무장관들이 다음 주 홍콩에 모인다. 세계 경제 상황을 점검하고 디지털 인프라 투자와 포용금융 등 아시아·태평양 지역의 주요 재정·금융 현안을 논의한다.

중국 중앙방송총국(CMG)에 따르면 제33차 APEC 재무장관회의는 오는 20~21일 홍콩에서 열린다. 각 회원 경제체의 재무장관 또는 대표와 국제통화기금(IMF), 세계은행 등 관련 국제기구 관계자들이 참석할 예정이다. 홍콩 정부는 중국 재정부가 회의를 주최하고 홍콩 특별행정구 정부가 행사를 맡는다고 밝혔다.

주요 의제는 재정정책과 디지털 인프라 투자·금융, 포용금융, 청년 금융인재 교류 등이다. 글로벌 및 아시아·태평양 지역의 거시경제·금융 상황도 함께 논의한다.

APEC 재무장관회의는 회원 경제체들이 매년 재정·금융 정책을 논의하는 장관급 협의체다. 1994년부터 매년 열리고 있으며 재무장관 회의에 앞서 재무·중앙은행 차관급과 고위 당국자들이 주요 의제와 공동 결과물을 조율한다.

지난해에는 한국이 APEC 의장국을 맡으면서 인천에서 재무장관회의가 열렸다. 당시 회원 경제체들은 2026~2030년 재무장관 프로세스의 방향을 담은 ‘인천 플랜’을 채택했다. 혁신과 금융, 재정정책, 금융·경제 기회 확대가 4대 축이다.

올해는 중국이 APEC 의장국을 맡았다. 공식 APEC 일정상 재무장관회의 관련 일정은 19일부터 21일까지 진행되며, 장관급 본회의는 20~21일 열릴 예정이다. 이후 다음 달 선전에서는 APEC 정상회의를 비롯한 주요 일정이 이어진다.

자료 제공: CMG

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