혁신당 "임명시 국정동력 상실"…'김지용 반대' 당론 확정

조국혁신당은 15일 김지용 중대범죄수사청장 후보자에 대해 당론으로 임명에 반대한다는 입장을 확정했다.



친문(친문재인)계 범여 성향인 혁신당은 이날 국회 행정안전위의 김 후보자에 대한 인사청문경과보고서 채택 일정을 앞두고 비공개 최고위원회의 및 비상의총 연석회의를 통해 이같이 결정했다.

조국혁신당 신장식 대표가 15일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정춘생 사무총장은 공개 최고위에서 "김 후보자는 검찰개혁을 위해 공개적으로 발언하거나, 행동하거나, 글을 쓰거나, 검찰 권력에 저항한 경력이 단 한 번도 없다. 검찰개혁의 적임자가 아니다"라며 "오히려 검찰의 문제가 드러나는 주요 사건마다 검찰개혁의 반대편에 있었다"고 비판했다.



황현선 최고위원도 "김 후보자는 인사청문회를 통해 중수청장으로서 철학도, 자격도 없음은 물론이고 비겁한 출세주의자임이 온국민 앞에 증명됐다"며 "민심을 거스르고 자격 미달 인사의 임명을 강행한다면 검찰 개혁 후퇴와 국정 동력 상실로 이어질 우려가 크다"고 말했다.



한편 혁신당은 더불어민주당이 추진하는 조작기소 특검법안에 대해 언론 공지를 통해 "조건부 찬성"이라면서 "혁신당이 발의한 '윤석열 검찰권 오남용 진상조사 특별법' 논의가 병행돼야 한다"고 밝혔다.

<연합>

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