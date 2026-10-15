김장훈 “중학교 축제 많이 들어와”…출연료 안 받고 장학금 준다

가수 김장훈이 중학교 축제에 출연료를 받지 않고 참여하는 것은 물론, 학생들에게 사비로 장학금까지 지급하고 있다고 밝혔다.

김장훈은 오는 16일 오후 9시 10분 방송되는 MBN·채널S 예능 프로그램 ‘전현무계획4’ 16회에 출연한다. 이날 방송에서는 방송인 전현무와 유튜버 곽튜브(곽준빈)가 가수 김장훈, 강균성과 함께 경주의 식당을 찾아 이야기를 나눈다.

방송에서 전현무는 김장훈에게 이른바 ‘숲튽훈 사건’ 이후 근황을 물었다. ‘숲튽훈’은 김장훈의 창법과 공연 영상 등이 온라인에서 화제가 되면서 생긴 별칭이다.

김장훈 인스타그램 캡처

그러자 김장훈은 “오히려 자리를 잡았다. 공연 때 10대들도 많이 온다”며 젊은 관객이 늘었다고 설명했다. 이어 최근 행사 섭외 상황도 공개했다. 그는 “대학 축제는 3개가 들어왔는데 중학교 축제는 6개나 들어왔다”고 말했다.

또한 김장훈은 “내가 또 병이 도져서 애들 장학금을 주기 시작했다”고 말했다. 중학교 축제에 출연하면서 출연료를 받지 않고, 반대로 학생들에게 장학금까지 지급하고 있다는 것이다.

김장훈은 현재까지 누적 기부액만 200억원 이상으로 알려질 정도로 활동하며 벌어들인 대부분의 수입을 기부해온 것으로 알려졌다.

그는 지난 5월 공개된 유튜브 콘텐츠에서 누적 기부액 200억원에 대해 “200억원이 넘었다고 보도된 게 벌써 10년이 넘었다”며 “지금은 그보다 더 될 것”이라고 밝힌 바 있다. 기부한 돈이 아깝지 않으냐는 질문에는 “전혀 안 아깝다”라고 답했다. 최근에는 산불 피해 복구를 위해 2000만원을 기부한 것으로 전해졌다.

한편 김장훈이 출연하는 ‘전현무계획4’는 16일 오후 9시 10분 방송된다.

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