이수만 걸그룹 ‘A2O 라이트’ 아이찡 모친, 임금체불 논란 사과 “내 잘못…딸은 무관”

지난 13일 데뷔한 A2O LITE(A2O 라이트)의 멤버 아이찡. 유튜브 채널 ‘M2’ 캡처

이수만 프로듀서가 선보인 신인 걸그룹 A2O 라이트의 중국인 멤버 아이찡 모친이 과거 운영한 업체의 임금 체불 논란에 휩싸이자 이에 사과했다.

14일 아이찡의 모친은 중국 사회관계망서비스(SNS) 웨이보에 “피해를 입으신 모든 분들께 깊이 사과드린다”며 입장문을 게재했다.

그는 “과거 교육 사업을 운영했으나 경영 상황이 급격히 악화되면서 회사가 심각한 경영난에 빠졌고, 이로 인해 채무 분쟁이 발생하게 됐다”며 “어떤 객관적인 사정이 있었더라도 지급해야 할 금액을 제때 지급하지 못한 것은 직시하고 책임져야 할 잘못”이라고 시인했다.

이어 “현재 관련 당사자들과 한 분씩 연락해 해결 방안을 협의하고 있다”며 “모든 문제가 해결될 때까지 책임을 회피하지 않고 끝까지 책임지겠다”고 밝혔다.

특히 딸 아이찡과의 연관성에 대해서는 선을 그었다. 모친은 “이번 사건은 부모가 책임을 지고 적절히 해결해야 할 문제”라며 “아이는 과거 사업이나 분쟁과 아무런 관련이 없다”고 강조했다.

앞서 아이찡의 모친이 법정 대표, 부친이 감사를 맡고 있는 중국 베이징 소재 교육업체의 전 직원들은 2024년부터 임금을 제대로 지급받지 못했다고 주장했다. 중국 매체 레이더 파이낸스에 따르면 해당 업체는 총 345만위안(약 6억9000만원) 규모의 강제 집행 대상 기록이 있는 것으로 알려졌다.

이번 논란은 아이찡이 속한 A2O 라이트의 데뷔곡 ‘니온(NEON)’이 발매된 지난 13일 불거졌으며, 논란 하루 만에 모친의 사과가 이뤄졌다.

한편 A2O 라이트는 12일 고양시 킨텍스 쇼케이스를 통해 첫 무대를 선보였다. 이수만 프로듀서가 3년 국내 경업금지 약정 만료 후 본격적인 국내 복귀 행보 속 공개한 걸그룹이다. 2013년생 메인댄서 아이찡은 가수 보아의 데뷔 초를 연상케 한다는 평가를 받으며 주목받고 있다.

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