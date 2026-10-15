전남자치경찰위, 목포공고서 ‘학교폭력 예방’ 캠페인

전남자치경찰위원회가 목포공업고등학교에서 학생들과 직접 소통하며 학교폭력을 예방하는 현장 중심의 캠페인을 개최했다.

15일 전남자치경찰위원회에 따르면 최근 목포공고에서 학생과 교직원 등 680명이 참여한 가운데 ‘청소년안전보안관과 함께하는 학교폭력 예방 캠페인’을 실시했다.

청소년안전보안관과 함께하는 학교폭력 예방 캠페인. 전남광주시 제공

전남자치경찰위원회가 주최하고 전남도청소년미래재단이 주관한 이번 사업에는 전남광주통합특별시교육청과 전남경찰청 등이 함께 참여했다.

이번 캠페인은 사후 대응 방식에서 벗어나 학생들의 일상적인 생활 공간에서 위험 요인을 조기에 발견하고 예방하는 현장 중심 활동에 중점을 뒀다. 현장에 투입된 청소년안전보안관들은 학교전담경찰관(SPO)과 협력해 교내외 안전 순찰, 학교폭력 사안 대응 지원, 위기 학생 보호 및 상담 연계 활동을 펼쳤다.

학생들의 자발적인 관심과 참여를 유도하기 위한 체험형 프로그램도 다채롭게 진행됐다. 푸드트럭을 활용한 연합 캠페인을 비롯해 청소년동반자가 함께하는 키캡 만들기, 배너 꾸미기 등을 통해 학생들이 또래 간 존중과 배려의 가치를 자연스럽게 체득하도록 도왔다.

전남자치경찰위는 이번 활동을 계기로 학교 현장의 위험 요인을 지속 발굴하고, ‘예방-조기 발견-현장 대응’으로 이어지는 안전관리 체계를 정착시켜 ‘전남형 청소년 안전모델’을 확립할 계획이다.

정순관 전남자치경찰위원장은 “이번 캠페인은 학생 스스로 안전의 중요성을 되새기는 뜻깊은 계기가 됐다”며 “관계 기관과의 협력을 지속 강화해 청소년안전보안관이 현장에서 실질적인 도움이 되는 청소년 안전망으로 자리 잡도록 하겠다”고 밝혔다.

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