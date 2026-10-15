아침 기온 낮고 일교차도 커…수도권·강원에 비 [오늘날씨]

목요일인 15일은 아침 기온이 낮아 쌀쌀한 가운데 오후부터 밤사이 수도권과 강원 지역에 비가 내리는 곳이 있겠다.

서울 아침 기온이 10도 아래로 내려간 지난 14일 오전 광화문사거리에서 한 시민이 장갑을 낀 채 출근하고 있다. 뉴시스

예상 강수량은 서해5도 5~20㎜, 서울·인천·경기 북부와 강원 중·북부 내륙·산지 5㎜ 미만이다.

전국 대부분 지역에서 아침 기온이 10도 이하로 낮겠고, 서리가 내리는 곳도 있으니 농작물 관리에도 각별히 유의해야 한다.

낮과 밤의 기온차는 모레까지 매우 크겠으니 건강관리에도 유의해야겠다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 13.1도, 인천 17.1도, 수원 12.7도, 춘천 5.5도, 강릉 11.5도, 청주 11.5도, 대전 8.1도, 전주 9.5도, 광주 9.6도, 제주 13.3도, 대구 7.9도, 부산 14.7도, 울산 9.3도, 창원 11.0도 등이다.

낮 최고기온은 서울 21도, 인천 21도, 수원 21도, 춘천 19도, 강릉 23도, 대전 22도, 청주 22도, 광주 23도, 전주 22도, 부산 23도, 울산 23도, 대구 23도, 제주 22도 등으로 예상된다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5~2.0m, 서해 앞바다에서 0.5~2.5m, 남해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5~2.5m, 서해 0.5~3.5m, 남해 0.5~2.0m로 예상된다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.

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