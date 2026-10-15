경기도교육청도 ‘전임자 책임론’…안민석 “하이러닝 종합 감사”

경기도교육청이 역점 사업으로 추진해 온 인공지능(AI) 기반 교수·학습 플랫폼 ‘하이러닝’을 둘러싼 의혹이 도마 위에 올랐다. 사업자 선정 과정에서 특혜와 편법 입찰이 이뤄졌다는 주장이 제기되면서, 안민석 경기도교육감은 위법 사항이 확인될 경우 수사를 의뢰하겠다고 밝혔다.

14일 국회 교육위원회가 경기도교육청을 상대로 진행한 국정감사에서 여야 의원들은 4년간 385억원의 혈세가 투입된 하이러닝 사업의 운영과 사업자 선정 의혹을 집중적으로 추궁했다. 하이러닝은 2023년 9월 시범 운영을 시작했다.

14일 서울 여의도 국회에서 열린 교육위원회 국정감사에서 안민석 경기도교육감이 답변하고 있다. 경기도교육청 출입기자단 제공

백승아 더불어민주당 의원은 “2022년 10월 기획부터 설계 용역, 입찰, 계약을 거쳐 시범 운영에 이르기까지 사업이 속도전처럼 진행됐다”며 “최종 사업자로 선정된 KT가 기획 단계부터 부당하게 관여한 정황이 있다”고 지적했다.

백 의원은 “사업 추진을 위한 태스크포스(TF) 관계자들과 전임 교육감, 특정 업체 임원진 간 비공개 만찬이 있었고 업체 측이 사업 프레젠테이션까지 했다는 이야기도 있다”며 “학교 현장의 수요를 반영한 것이 아니라 특정 업체의 서비스를 도입하기 위해 이 사업을 구상하고 추진 계획까지 업체에 맞춘 것 아니냐는 의심이 든다”고 주장했다.

14일 서울 여의도 국회에서 열린 교육위원회 국정감사에서 안민석 경기도교육감이 선서하고 있다. 경기도교육청 출입기자단 제공

절차적 하자도 도마 위에 올랐다. 대형 정보화 사업 추진 시 필수적인 정보전략계획(ISP) 수립 과정을 생략하기 위해 해당 사업을 단순 상용 소프트웨어 구매 사업으로 둔갑시켰다는 비판이다. 여기에 교사 노조 설문조사 결과 응답자의 88.4%가 활용도가 낮다고 답하는 등 실효성 문제와 가입 강요 논란까지 도출됐다.

강경숙 조국혁신당 의원 역시 “사업 관계자들이 청탁금지법 및 공직자의 이해충돌방지법 위반 혐의로 고위공직자범죄수사처에 고발된 상태”라며 철저한 진상 규명을 촉구했다.

이에 대해 안 교육감은 “의원들의 지적 사항은 교육감직 인수위에서 조사한 내용과 대부분 일치한다”며 “현재 인수위 요청에 따라 관련자들에 대한 감사를 진행 중이며, 위법 사항이 확인되는 대로 수사 기관에 수사를 의뢰하겠다”고 답했다.

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