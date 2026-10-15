[오늘 아침 짚어볼 4가지] 10·15 부동산 대책 1년, 전월세 매물 감소…임광현 인사·MDTF 배치·중수청장 청문회 쟁점

임광현 비서실장 기용으로 이재명정부 청와대가 국정 성과와 인사 쇄신이라는 두 과제를 안게 됐습니다. 토지거래허가제 시행 1년 사이 서울·경기 아파트 전월세 매물은 큰 폭으로 줄고 집값과 전셋값은 올랐습니다. 주한미군 다영역특임부대의 한반도 배치 구상은 중국까지 겨냥한 감시·타격 능력 논란을 키웠고, 김지용 중수청장 후보자 청문회에서는 과거 사건 처리와 ‘친윤’ 논란을 둘러싼 여야 공방이 이어졌습니다. 오늘 아침 주목할 네 가지 현안입니다.

강훈식 비서실장이 지난달 21일 사의를 표명한 지 23일 만에 임광현 국세청장이 후임으로 발탁된 경과를 큰 숫자 '23'으로 표현한 이미지. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

1. 임광현 비서실장 발탁…국정 성과 속도 내고 인사 쇄신 시험대

이재명 대통령은 14일 강훈식 실장 후임으로 임광현 국세청장을 임명했습니다. 행정고시 출신으로 국세청 차장과 국회의원, 당 정책위원회 상임부의장을 지낸 임 신임 실장은 15일부터 비서실장 업무를 시작합니다. 현직 국세청장을 기용한 데는 정책 집행력을 높여 국민이 체감할 성과를 내겠다는 의지가 반영된 것으로 분석됩니다.

임 신임 실장은 “국민의 하루하루가 절박한 만큼 청와대의 하루도 절박해야 한다”며 민생 성과 창출을 강조했습니다. 이 대통령도 “강훈식 실장만큼, 아니 그 이상을 해낼 것으로 믿는다”고 기대를 밝혔습니다.

당면 과제는 인사검증 체계 정비와 청와대 조직 쇄신입니다. 강 전 실장은 장관 후보자 낙마 등에 따른 인사검증 실패 책임을 지고 물러났습니다. 임 신임 실장에게는 인사위원장으로서 후보자 추천·검증 체계를 손질하고 인사 공정성에 대한 신뢰를 회복해야 하는 과제가 주어졌습니다. 배우자와 처남을 둘러싼 과거 인사 논란도 부담입니다. 부당한 인사 개입이 확인된 것은 아니지만, 새 인사시스템의 공정성을 입증해야 할 상황입니다.

정무 조정 능력도 시험대에 오릅니다. 국회의원 경력이 1년 남짓인 임 신임 실장이 당정 협력과 대야 소통을 얼마나 원활히 이끌지가 관건입니다. 국민의힘은 국정감사 도중 이뤄진 인선 발표를 “국감 방해”라고 비판하며, 국정 현안 조정 역량에도 의문을 제기했습니다.

10·15 대책 이후 서울·경기 아파트 전월세 매물이 줄고 서울 전세가가 9.96% 오른 흐름을 공급 감소→전월세·매매가 상승 단계로 형상화한 아이소메트릭 인포그래픽. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

2.10·15 부동산 대책 1년, 서울·경기 전월세 매물 급감…중저가 지역 주거 부담 커져

서울 전역과 경기 12개 지역을 토지거래허가구역 등으로 묶은 10·15 부동산 대책 시행 이후 1년간 서울 아파트 전월세 매물이 12.7%, 경기는 42.4% 줄었습니다. 특히 동대문구는 63.6% 감소하는 등 중저가 지역에서 매물 감소가 두드러졌습니다. 같은 기간 서울 아파트 전셋값은 평균 9.96%, 매매가는 10.41% 올랐습니다.

실거주 의무 강화로 임대 공급이 줄 수 있다는 우려에 국토교통부는 매물 잠김 효과가 크지 않을 것으로 봤지만, 시장에서는 공급 부족이 심화했다는 지적이 나옵니다. 서울 주요 권역의 대장 아파트 가격 추이를 분석한 결과, 강한 규제에도 상승세가 이어졌고 하락은 금리 인상과 경기 악화가 겹친 시기에 나타났습니다.

전문가들은 규제만으로 공급 부족에 따른 가격 상승 압력을 해소하기 어렵다고 진단합니다. 토허구역 해제는 수요 쏠림과 가격 급등을 부를 수 있다는 우려도 있어, 전월세 불안을 줄이려면 매입임대와 아파트 공급을 늘려야 한다는 의견이 나옵니다. 국토교통부는 토허구역 연장 가능성을 열어둔 상태입니다.

제이비어 브런슨 주한미군사령관이 한반도 MDTF의 임무를 북한뿐 아니라 중국·러시아까지 포괄하는 다층 감지능력 구축이라고 설명한 내용을 형상화한 이미지. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

3.브런슨 “MDTF, 한반도·주변 환경 감지”…주한미군 임무 확대되나

제이비어 브런슨 주한미군사령관이 한반도에 배치가 추진되는 미 다영역특임부대(MDTF)의 임무를 공개적으로 설명했습니다. 북한뿐 아니라 중국·러시아를 포함한 주변 지역의 작전 환경을 파악하는 다층 감지능력을 갖추겠다는 구상입니다. 고고도 풍선을 비무장지대(DMZ) 인근에 띄우는 운용 가능성도 언급했습니다.

MDTF는 우주·사이버·전자전과 장거리 정밀타격을 통합 운용하는 미 육군 부대입니다. 예하 감지 부대인 다영역효과대대(MDEB)만 배치돼도 위성·무인기·풍선·레이더를 활용한 감시 범위가 한반도 밖으로 넓어질 수 있습니다. 장거리 타격 전력까지 들어오면 주한미군의 역할과 한반도 대비태세에 변화가 예상됩니다.

특히 서해안에 배치될 경우 중국의 군사 활동을 감시하고 베이징 등지를 사정권에 둘 수 있어 중국의 반발이 예상됩니다. 유럽 주둔 MDEB의 한국 이전 가능성도 거론되는 가운데, 배치가 공식화될 경우 한국 정부의 대응과 한·중 관계에 미칠 파장이 주목됩니다.

김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자 인사청문회에서 민주당·조국혁신당이 '친윤 검사' 논란을 제기하고 국민의힘이 청문 지연을 여권 집안싸움으로 역공한 상황을 풍자한 캐리커처. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

4. 김지용 중수청장 후보자 청문회…‘친윤’ 논란·청문 지연 책임 놓고 여야 공방

지명 37일 만에 열린 인사청문회에서 더불어민주당과 조국혁신당은 김 후보자의 과거 사건 처리와 ‘친윤 검사’ 논란을 들어 적격성을 문제 삼았습니다. 김 후보자는 “편중되지 않고 소신 있게 처리했다”며 정치적 편향 의혹을 부인했습니다. 초대 중수청장으로서 책임수사제를 강조하며 “기소와 유죄 여부까지 수사관이 책임져야 한다”고도 밝혔습니다. 국민의힘은 여권 내부 반발로 청문 절차가 지연됐다며 “국회의 인사검증권을 침해했다”고 역공했습니다.

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