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SK, 美 웨스팅하우스 ‘兆단위 지분인수’ 검토

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김건호 기자 scoop3126@segye.com

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한·미 원전협력 컨소시엄 참여
지분 5∼10%… 최대 3.7조 규모
삼성·현대·두산 등도 투자 검토

SK그룹이 미국 원전 설계기업인 웨스팅하우스에 대한 지분 투자 검토에 착수했다.

SK이노베이션은 14일 전략적 투자자(SI)로 참여하는 방식으로 웨스팅하우스 지분 투자를 검토 중이라고 밝혔다. 한국전력·한국수력원자력 등 정부 주도의 한·미 원전 협력에 SK를 비롯한 국내 기업들이 투자를 통해 참여하는 방식이다.

서울 종로구 서린동 SK 본사. 연합뉴스
서울 종로구 서린동 SK 본사. 연합뉴스

최근 한·미 양국은 대미투자 협의를 통해 1200억달러를 들여서 미국 내 원전 8기를 건설하고 이를 위해 한국 측 민간 컨소시엄이 웨스팅하우스 지분 5~10%를 확보하기로 합의한 바 있다. 웨스팅하우스의 상장 시 기업가치는 최대 300억달러(약 40조원)로 전망된다. 한국은 ‘한·미 원전 프레임워크’에 따라 웨스팅하우스 지분을 공모가 대비 10% 할인된 가격에 인수하는 권한을 확보했다. 이에 최대 10% 지분을 인수하면 27억달러(약 3조7000억원)가 투입될 것으로 전망된다.

SK뿐 아니라 삼성물산과 현대건설, 두산에너빌리티 등 원전 관련 기업들도 민관 공동 컨소시엄에 참여해 웨스팅하우스 지분을 확보하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 삼성물산과 현대건설은 미국 원전 건설사업에서 설계·조달·시공(EPC) 수주를, 두산에너빌리티는 원자로와 증기발생기 등 핵심 기자재 공급 확대를 기대하는 것으로 전해졌다.

최태원 SK그룹 회장은 최근 “인공지능(AI) 데이터센터와 반도체산업 경쟁력을 확보하기 위해 안정적인 전력 공급과 에너지 인프라 구축이 필수”라고 강조한 바 있다. 또 SK이노베이션과 SK㈜는 2022년 8월 미국 SMR(소형모듈원전) 기업인 테라파워에 2억5000만달러를 투자하는 등 원전 사업에 공을 들여왔다.

SK와 국내 기업들이 웨스팅하우스 지분 확보에 적극적으로 나서는 것은 AI 시대를 맞아 미국 내 전기와 원전 건설 수요가 급증하고 있기 때문이다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난해 5월 행정명령을 통해 2050년까지 미국 원전 설비용량을 약 100GW(기가와트)에서 400GW로 확대하겠다는 목표를 제시했다.


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