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‘AI 해킹’ 피해 금융사 16개사로 확대… 정보 유출 10만 건

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구윤모 기자 iamkym@segye.com

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금융당국, 제2차 긴급상황대응 회의 개최
DB저축은행 등 5개사 추가 피해 보고
금융사 130개사 ‘미흡 사항’ 자체 발견

최근 인공지능(AI) 해킹 피해를 받은 금융사가 총 16개사로 늘어났다. 정보 유출 규모는 성명, 주민등록번호 등 약 10만 건에 달했다.

 

금융위원회·금융감독원은 14일 정부서울청사에서 제2차 긴급상황대응 회의를 열고 금융권 AI 해킹 침해사고 조사 결과를 발표했다.

금융위원회. 연합뉴스
금융위원회. 연합뉴스

당국에 따르면 신한은행 침해사고 전후로 사고 발생이 확인된 금융사는 은행·저축은행·상호금융·여전업·전금업·온투업·가상자산사업자 등 전체 업권에 걸쳐 총 16개사다. 기존에 알려진 신한·KB국민·하나·BNK부산은행, 예가람·웰컴·OK저축은행, 현대캐피탈, 새마을금고중앙회, 피에프씨테크놀로지스(PFCT)·모우다 외에 DB저축은행, 산은캐피탈, 브라이트픽스, 스트리미, 프라뱅 등 5곳이 추가됐다.

 

정보 유출 규모는 성명과 연락처, 주민등록번호, 이메일 주소 등 10만 건으로 파악됐다. 직접적 부정결제 우려가 있는 정보 유출(계좌번호, 카드번호 등)은 확인되지 않았다고 당국은 설명했다. 다만 사고 발생 금융사와 유출 규모는 더 확대될 가능성이 있다. 현재도 금융회사들이 공유된 인터넷주소(IP) 등을 바탕으로 침해 발생 여부를 확인하고 있기 때문이다. 

 

아울러 당국이 지난 8일까지 진행한 전 금융권 555개사를 대상으로 체크리스트를 점검한 결과 130개사가 미흡 사항을 보고했다. 미흡 사항이 발견된 회사들은 상대적으로 보안역량이 약한 전금업·온투업 부문에서 많이 나왔다.

 

주요 미흡 사항은 △최신 보안패치 미적용 △제조사 기술지원 종료(EOS) 시스템 관리 미흡 △실시간(24시간) 관제체계 미구축 △공격표면 관리 미흡(대외시스템 대상 인증·인가 누락, 중요 서비스에 대한 강화된 인증절차(MFA) 미도입 등) 등이 보고됐다. 각 금융회사는 보완조치 실행계획을 함께 보고하고 즉시 조치에 나섰다.

 

당국은 금융회사 보안체계·관리시스템 전수점검을 추진하기로 했다. 전산시스템이 외부와 연결되는 모든 접점을 목록화·현행화하고, 외부접점의 인증·접근통제 권한을 설정해 관리한다. 외부접점 관리 등 보안체계 운영·관리와 최고경영자(CEO), 정보보호최고책임자(CISO), 최고투자책임자(CIO) 등의 보고체계·책임 범위 등도 명확히 한다.

 

금융회사가 자체 파악한 위협정보도 통합관제시스템 등을 통해 공유할 수 있도록 시스템을 개선한다. 금융회사가 침해위협 정도를 직관적으로 확인·대응할 수 있는 AI 위협수준 정보체계를 마련하고 공격자 관점에서 외부 노출 자산, 내부 소스코드, 모바일 앱 등의 취약점을 탐지할 수 있도록 AI 기반 취약점 점검 인프라 구축도 추진한다.

 

공격표면·외부접점이 넓고 고객 수가 많은 대형 금융회사부터 취약점 점검·평가 주기를 연 2회 이상으로 확대한다. 중요한 외부접점 등은 필수 점검대상에 포함하는 방안을 추진한다. 긴급한 필요가 있을 경우 수시점검할 수 있는 근거를 마련하는 방안도 검토·추진할 예정이다.

 

AI 보안위협에 대해 충분한 대응 여력을 갖추기 어려운 중소형 금융회사 등의 경우 금융보안원이 각 업권 협회·중앙회와 함께 AI 기반 공동 보안관제 시스템 구축을 검토한다. AI 침해위협에 대비한 공격표면 점검(블랙박스 테스트), 중소형 금융회사 맞춤형 보안안내서 마련 등 방안도 추진한다.

 

그간 면밀한 관리가 어려웠던 대부업, 보험GA 등에 대해서도 AI 보안위협에 대한 대응요령을 신속히 전파하는 등 보안 강화방안도 조속히 검토·추진할 예정이다.

 

신진창 금융위 사무처장은 “그간 롯데카드 정보 유출, 미토스 쇼크 등으로 여러 차례 전수점검과 관리 강화를 주문했지만, 금융회사에서 기본적인 부분이 잘 지켜지지 않은 사례가 발견된 것은 매우 뼈아픈 부분”이라고 지적했다. 그러면서 “전 금융권의 보안관제 체계, CEO·이사회 등 책임성 확보 등 보안체계 전반을 철저히 재점검하고 근본적 제도개선이 이뤄지도록 하겠다”며 “‘AI 공격은 AI로 방어’하는 보안체계를 확립하기 위한 망분리 규제 완화 등 제도개선도 보다 면밀하고 속도감 있게 추진해 나가겠다”고 말했다.


구윤모 기자 iamkym@segye.com 기자페이지 바로가기

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