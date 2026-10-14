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국민연금 이사장 “리밸런싱 유예 안했다면 매일 ‘8000억’ 매도해야…증시 타격"

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장한서 기자 jhs@segye.com

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김성주 국민연금공단 이사장이 올해 초 국내주식 비율 초과에 따른 리밸런싱(자산 비중 재조정)을 유예하지 않았다면 매일 8000억원 규모의 주식을 매도해야 했다고 밝혔다. 김 이사장은 리밸런싱을 통해 시장에 큰 충격을 줄 우려가 있었으며, 이 때문에 국민연금 기금운용위원회(기금위)에서도 이견이 없었고 주장했다.

 

김성주 국민연금공단 이사장이 14일 국회에서 열린 보건복지위원회 국정감사에서 위원 질문에 답하고 있다.    연합뉴스
김성주 국민연금공단 이사장이 14일 국회에서 열린 보건복지위원회 국정감사에서 위원 질문에 답하고 있다.    연합뉴스

김 이사장은 14일 국회 보건복지위원회의 국민연금공단에 대한 국정감사에 출석해 기존 규정대로 리밸런싱했을 경우에 대한 추계(시뮬레이션) 자료를 제출해달라는 국민의힘 측 요구에 이같이 답했다.

 

김 이사장은 “만약 1월 기금위에서 리밸런싱을 유예하지 않고 원래 규칙대로 했다고 하면 매일 8000억원 이상의, 그러니까 전체 코스피 거래대금의 10% 이상을 던져야 했을 것”이라고 말했다. 그는 이어 “이렇게 되면 시장에 엄청난 충격을 줬을 거라고 본다. 당연히 주가는 떨어졌을 것이고, (이렇게 되면) 국민연금도 손해를 보고 국민도 손해를 볼 수밖에 없다”고 설명했다.

 

이날 국민의힘은 정부가 증시를 띄우기 위해 국민연금을 동원했다며 김용범 전 청와대 정책실장의 증인 출석과 국민연금 기금운용위원회(기금위) 회의록 공개를 요구하며 공세를 폈다. 더불어민주당은 ‘민생 국감’을 방해하지 말라고 맞섰다.

 

김 이사장은 리밸런싱 유예가 국내 증시 부양을 위한 목적이 아니라 전문가 판단에 따른 합의였다고 강조했다. 김 이사장은 “지난 1월과 5월 한국증시 상황으로 돌아가면 당시 전문가, 그중에는 윤석열정부 때 추천한 전문가도 있고 여야와 관련된 전문가도 있는데 리밸런싱을 유예하고 국내주식 비중을 확대하는 것에 이견이 없었다”고 했다.


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