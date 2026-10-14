여권 “한동훈 비호 공범” “비겁” 난타… 金 “정치검사는 尹·韓”

김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자에 대한 14일 국회 인사청문회에서 더불어민주당과 조국혁신당 의원들이 과거 검찰 재직 시절의 판단을 놓고 “정치검찰의 공범”, “비겁한 선택”이라는 표현까지 써가며 김 후보자를 몰아붙였다. 정진웅 전 부장검사 독직폭행 사건과 김학의 전 법무부 차관 불법 출국금지 사건, 윤석열 당시 검찰총장 징계 반대 성명 참여가 집중 추궁 대상이 됐다. 김 후보자는 검찰의 정치적 폐해와 개혁 필요성을 인정하면서 윤석열 전 대통령을 ‘정치검사 1호’로 꼽고 무소속 한동훈 의원도 정치검사에 포함된다는 취지로 답했다. “검찰개혁을 완성하고 싶다”고도 했다.

김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 인사청문회에서 행안위원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

◆與 “정치검찰 공범”… 책임 추궁



민주당 윤건영 의원은 정 전 부장검사 사건을 “정치검찰의 한동훈 비호 사건”으로 규정하고 당시 서울고검 차장검사로 기소 결재라인에 있었던 김 후보자가 반대 의견을 공식적으로 남기지 않은 점을 문제 삼았다. 윤 의원은 “한동훈을 지키기 위해 정치검찰이 단합한 과정에서 후보자의 비겁한 선택이 드러났다”고 비판했다.



김 전 차관 불법 출국금지 사건에서도 비슷한 추궁이 이어졌다. 김 후보자는 이광철 전 청와대 민정비서관 기소에 반대했다고 설명했지만 별도의 이의제기서는 작성하지 않았다. 민주당 박주민 의원은 두 사건에서 반대 입장을 기록으로 남기지 않은 채 결재한 점을 들어 “정치검사의 공범이라고 할 수 있다”며 초대 중수청장 적격성에 의문을 제기했다.



윤 전 대통령 징계 당시 검사장 성명에 참여한 전력도 도마 위에 올랐다. 민주당 김영배 의원은 김 후보자가 당시 검사장 17명의 성명에 이름을 올리고도 임은정 광주지방중수청장의 최근 공개 발언에는 조직기강 훼손을 문제 삼은 점을 들어 “본인이 한 행동은 로맨스이고 남들이 하면 불륜인 것은 아니지 않으냐”고 따졌다. 김 후보자는 “일부 공감한다”고 답했다.

과거 행적 집중 공세 더불어민주당 박주민 의원이 14일 국회에서 열린 행정안전위원회 인사청문회에서 김지용 중대범죄수사청장 후보자의 미흡한 자료 제출을 질타하고 있다. 김 후보자에 대한 부적격 입장을 고수 중인 일부 민주당 의원들은 이날 인사청문회에서 김 후보자의 과거 행적을 두고 집중 공세에 나섰다. 남정탁 기자

◆“정치검사 1호 윤석열”… 한동훈도 포함



김 후보자는 검찰이 개혁 대상이라는 데에는 분명한 입장을 보였다. 국민의힘 박덕흠 의원이 ‘정치검사 1호’를 묻자 “윤석열 전 총장이 안 좋은 영향을 끼치는 데에는 제일 첫 번째일 것 같다”고 답했다. 한 의원도 포함되느냐는 질문에는 “부정하기는 어려울 것 같다”고 했다.



국민의힘 권영진 의원이 윤 전 대통령을 정치검사라고 보면서도 과거 징계 반대 성명에 참여한 것은 앞뒤가 맞지 않는다고 지적하자 김 후보자는 당시에는 직무배제 절차에 문제가 있다고 판단했다고 설명했다. 다만 윤 전 대통령의 비위 내용에 대해서는 “충분히 비위가 인정되는 부분이 있었다”고 했고, 과거 선택을 두고 “다른 방법은 없었을까 하는 아쉬움도 있다”고 말했다.



2022년 대검 형사부장 시절 ‘검수완박’에 반대했던 전력과 현재의 검찰개혁 입장이 달라졌다는 지적도 나왔다. 김 후보자는 당시 검찰 보완수사권 폐지에 따른 피해자 보호 공백을 우려했던 것이라고 해명하면서, 당시 대검 자료 일부에 대해서는 “저희 쪽에서 말한 게 일부 잘못된 부분이 있는 것 같다”고 인정했다.

김지용 중대범죄수사청장 후보자가 14일 서울 여의도 국회에서 열린 행정안전위원회 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. 허정호 선임기자

김 후보자는 중수청장을 맡으려는 이유를 묻는 조국혁신당 양부남 의원에게 “검찰개혁을 완성하고 싶다”고 답했다. 여당 내부에서는 다른 평가도 나왔다. 민주당 박정현 의원은 윤 전 대통령 장모 최은순씨 사건 재기수사 지시와 윤석열정부 출범 뒤 좌천 이력을 들어 ‘친윤’ 평가에 의문을 나타냈고, 채현일 의원도 “소신과 실력을 갖췄다고 본다”고 평가했다.

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