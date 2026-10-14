한 달 전에도 흉기 소지했다 풀려나… 경찰 소극 대응 논란

인천 구월동 홈플러스 입점 상가에서 흉기난동을 벌인 50대 남성이 범행 한 달 전에도 공공장소 흉기소지 혐의로 입건된 사실이 알려지면서 당시 경찰이 그의 신병을 확보하거나 단속을 강화하는 등 적절한 조치를 취했다면 추가 범행을 막을 수 있었다는 지적이 나온다.

지난 13일 인천시 남동구 대형 상업시설에서 50대 남성이 흉기 난동을 벌였다. 사진은 건물 2층 식당가 폐쇄회로(CC)TV에 담긴 피의자 모습. 연합뉴스

14일 경찰에 따르면 흉기난동 피의자 최모(59)씨는 지난 9월 공공장소 흉기소지 혐의로 입건된 데 이어 지난 6일 인천 계양경찰서에서 조사를 받았다.



최씨는 인천시 계양구 소재 모 병원 앞에서 8월부터 1인 시위를 벌였는데, 병원 측 관계자는 국민신문고를 통해 ‘최씨가 흉기를 소지하고 있어 내원객과 행인들의 안전이 우려된다’는 민원을 접수한 것으로 전해졌다.



경찰은 수사 과정에서 최씨가 살인미수 전과로 위치추적 전자장치(전자발찌)를 착용하고 있다는 사실까지 확인했으나, 구속 수사에는 나서지 않았다. 그가 소지한 흉기도 임의제출 형태로 압수했다.



이를 두고 경찰이 최씨의 재범 위험성, 타인에 대한 위해 우려 등을 고려해 적절한 조치를 취했는지가 도마에 오를 것으로 보인다.



구속이 어려웠더라도 단속을 강화하거나 스토킹처벌법 적용을 검토하는 등 추가 대응에 나설 여지가 있었다는 지적도 나온다.



김대근 한국형사·법무정책연구원 연구위원은 “병원 앞에서 두 달 동안 시위를 한 것도 현행 스토킹처벌법에 의해 충분히 의율할 수 있는 여지가 있었다”며 “피해자 보호 관점에서 잠정조치 등 여러 가지 가능성을 우선적으로 검토할 필요가 있었다”고 말했다.



구속 여부를 판단할 때 고려 요소에 피해자에 대한 보복 가능성, 시민에 대한 위해 가능성 등을 포함해야 한다는 의견도 제시된다.



형사소송법 제70조는 주거 부정, 증거인멸 및 도주 우려를 구속 사유로 규정하면서 범죄의 중대성, 재범 위험성, 피해자 및 중요 참고인 등에 대한 위해 우려 등을 고려하도록 하고 있다.



공공장소 흉기소지죄는 2023년 신림역·서현역 흉기난동, 2024년 일본도 살인 사건 등 이상동기 강력범죄가 이어지면서 지난해 4월 신설됐지만, 구속률은 10%대에 그친다.



국회 행정안전위원회 소속 박주민 더불어민주당 의원이 경찰청으로부터 제출받은 자료에 따르면 지난해 4월8일부터 올해 8월31일까지 공공장소 흉기소지죄로 검거된 인원(1164명) 중 구속된 인원은 120명(10.3%)이다.



한편 서울경찰청은 이번 사건을 계기로 인파가 몰리는 곳에 경찰력을 집중 배치하는 등 치안 활동을 강화한다.



서울경찰청은 이날부터 핼러윈 데이가 끝나는 다음 달 1일까지를 ‘다중운집장소 특별안전활동’ 기간으로 설정해 총력 대응에 나선다고 밝혔다.



고범석 서울경찰청장은 이날 오전 경찰서장 긴급 화상회의를 열고 핼러윈과 가을철 다중운집 행사가 맞물려 치안 역량이 더욱 강조되는 시기인 만큼 가용 경력을 최대한 동원해 시민의 일상을 지켜달라고 지시했다.

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