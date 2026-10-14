교부금 개편 따른 교육청 재정난 도마

정근식 서울시교육감이 지방교육재정교부금(교육교부금) 개편에 따른 서울시교육청의 재정난을 우려하며 내후년 지방채 발생 가능성을 내비쳤다.

정근식 서울시교육감이 14일 서울 여의도 국회에서 열린 교육위원회 국정감사(서울교육청 등)에서 의원 질의에 답변하고 있다. 뉴시스

정 교육감은 14일 국회 교육위원회의 서울시교육청·경기도교육청·인천시교육청 국정감사에서 국민의힘 서범수 의원이 “교육교부금 개편 전후를 비교하면 각각 서울 2.7조원, 경기 7.4조원, 인천 1.6조원 정도가 (예산에서) 빠진다. 연말에 인건비나 학교 운영비 등을 집행하지 못하면 어떡할 것인가”라고 묻자 “뚜렷한 방안은 없다”고 답했다. 정 교육감은 이어 “내년도 예산안을 짜면서 세 차례 정도 아꼈는데도 상당히 부족한 상황”이라며 “당장 올해는 아니지만 아마 내후년에는 부채를 기채(채권 발행)해야 하는 상황이 올 수 있다”고 우려했다.



이날 국감에선 민주당 김민석 대표와 무소속 한동훈 의원의 자녀 논란을 둘러싼 대리전도 벌어졌다.



국민의힘 박정훈 의원은 국감 질의에 앞서 김 대표 아들이 졸업한 청심국제고 관련 자료를 경기도교육청에 요구하며 “청심국제고에 대학생 인턴을 위한 휴학제도가 있느냐”고 물었다. 김 대표 아들은 고등학교 3학년 당시 홍콩대학교에서 7개월간 인턴을 한 경위와 관련해 특혜 의혹을 받고 있다. 민주당 백승아 의원은 한 의원 딸의 논문 표절·대필 의혹을 겨냥해 “채드윅 송도국제학교의 표절, 논문 대필, 중복 게재, 연구 성과 허위 기재 등 부정행위 처리 기준을 포함한 교내 학업 윤리 규칙 일체와 대외활동 검증 기준을 확인해 달라”며 인천시교육청에 자료를 요청했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지