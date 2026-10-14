국민연금 증시 부양에 동원 책임 공방

여야는 국민연금의 올해 ‘국내주식 투자 확대’와 ‘리밸런싱(자산 재조정) 유예’ 결정 등을 둘러싸고 국회 국정감사에서 충돌했다.



국민의힘은 정부가 증시를 띄우기 위해 국민연금을 동원했다며 김용범 전 청와대 정책실장의 증인 출석과 국민연금 기금운용위원회(기금위) 회의록 공개를 요구하며 공세를 폈다. 더불어민주당은 ‘민생 국감’을 방해하지 말라고 맞섰다. 김성주 국민연금공단 이사장은 “연기금 리밸런싱 유예를 결정할 당시 협의체에서 한국 증시 상황을 낙관적으로 평가했다”며 이견이 없었다고 선을 그었다.

김성주 국민연금공단 이사장이 14일 국회에서 열린 보건복지위원회 국정감사에서 위원 질문에 답하고 있다. 연합

14일 국회 보건복지위원회에서 열린 국민연금공단 국정감사에서 국민의힘은 국민연금의 국내주식 목표 비중 확대와 리밸런싱 유예 결정 과정을 집중적으로 캐물었다. 국민의힘 백종헌 의원은 “리밸런싱 유예는 올해 1월 기금위가 의결했고, 5월에는 국내주식 목표 비중을 14.9%에서 20.8%로 올렸다”며 “그 회의에서 누가 어떤 근거로 무슨 발언을 했는지 회의록에 고스란히 남아 있다. 그런데 기금위는 이 안건의 회의록을 2030년에 공개하기로 의결했다”며 회의록 공개를 촉구했다. 백 의원은 또 김 전 정책실장 증인 채택 불발과 관련해 “국민연금이 왜 원칙을 깨고 리밸런싱을 미뤘는지 당시 정부 정책을 총괄했던 당사자에게 직접 물을 기회가 막힌 것”이라고 지적했다.



민주당 서영석 의원은 “그동안 수차례에 걸쳐 여야 증인·참고인 협상이 있었고, 최종적으로 합의에 이르지 못했다”며 “왜 계속해서 김 전 정책실장의 증인 채택을 요구해 민생 국감을 방해하는지 납득이 가지 않는다”고 되받아쳤다. 이어 기금위 회의록에 대해서 “비공개 결정 근거는 국민연금법에 의한 것이고, 금융시장 안정에 영향을 미칠 우려가 있는 안건의 경우에는 회의 개최일부터 4년이 지난 후 공개한다고 규정하고 있다”고 말했다.



김 이사장은 “지난 1월과 5월 한국증시 상황으로 돌아가면 당시 전문가, 그중에는 윤석열정부 때 추천한 전문가도 있고 여야와 관련된 전문가도 있는데 리밸런싱을 유예하고 국내주식 비중을 확대하는 것에 이견이 없었다”고 밝혔다.

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