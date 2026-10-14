트럼프 “韓 이어 대만도 알래스카 44억弗 투자”

도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 알래스카 액화천연가스(LNG) 개발사업 투자를 또다시 언급하면서 대만의 투자 결정 사실을 공개했다. 사업 참여 여부를 확정하지 않은 한국에는 압박으로 작용할 것으로 보인다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

트럼프 대통령은 13일(현지시간) 알래스카주 와실라에서 진행한 중간선거 지원 유세 연설에서 “대만이 향후 20년간 (알래스카) 가스관에서 나오는 가스의 30%를 구매하기로 방금 합의했다”고 말했다. 그는 이 합의가 “역사상 가장 큰 규모의 약속 중 하나이자 사상 최대 규모 거래 중 하나”라고 강조하며 “대만은 그 대금을 지불할 것이며, 20년이라는 기간이 성공을 보장한다”고 설명했다. 이어 “대만은 한국이 이미 알래스카에 약속한 500억달러에 더해 이 프로젝트에 44억달러를 투자할 것”이라며 한국을 다시 언급했다.



대만 정부는 알래스카 LNG 구매와 개발사업 참여 계획을 공식 확인했다. 대만 경제부는 14일 성명을 내고 국영 에너지 기업 대만중유가 알래스카 LNG 생산이 시작되면 연간 600만t을 구매하고 개발사업에도 참여할 계획이며, 예상 투자금액은 최대 44억달러로 추산했다. 다만 구체적인 투자 계획과 지분율, 관련 조건은 추가 협상과 상업계약 절차를 통해 결정할 예정이라고 덧붙였다. 대만 당국은 알래스카 LNG 개발사업이 계획대로 추진되면 이르면 2032년부터 대만에 천연가스를 공급할 수 있을 것으로 전망했다.



트럼프 대통령은 지난달 30일 한국의 2000억달러 규모 에너지 분야 대미 투자 프로젝트를 발표하면서 한국이 알래스카 LNG 개발사업에 500억달러 이상 투자하기로 했다고 밝힌 바 있다. 한국 정부는 상업적 합리성 검토가 이제 시작됐으며, 아직 투자 여부를 결정한 게 아니라고 선을 긋고 있다. 이런 상황에서 대만의 투자 결정은 트럼프 행정부가 한국 정부에 투자 결정을 서두르라고 재촉할 명분이 될 수 있다는 분석이다.



3주 앞으로 다가온 11월 중간선거에서 주요 경합지로 분류된 알래스카에서의 승리를 위해 확실한 성과가 필요한 상황이다. 트럼프 대통령은 이날 연설에서도 “알래스카를 위한 이 프로젝트는 1만3000개 이상의 일자리를 창출하고, 알래스카의 일반 가구가 연간 2000달러 이상의 에너지 비용을 절약하게 해줄 것”이라며 유권자들의 지지를 호소했다.



트럼프 대통령의 측근들도 한국이 알래스카 LNG 사업에 투자하기로 합의했다는 주장을 거듭했다. 다만 말하는 사람마다 투자 규모가 다르다.



하워드 러트닉 상무장관은 이날 유세 연단에 올라 트럼프 대통령이 역사적인 무역 합의를 성사시켰다고 언급한 뒤 “트럼프 대통령이 이 (LNG) 프로젝트를 연방정부 차원의 사업으로 격상시켰고, 이에 따라 한국인들, 한국은 알래스카에 가스관을 건설하는 데 501억달러를 투자하기로 약속했다”고 주장했다.



케이티 재커라이어 백악관 신임 대변인은 첫 공식 브리핑 자리에서 원전 8기 건설과 텍사스 천연가스 발전소와 함께 “환태평양 국가에 에너지를 공급하기 위한 알래스카 LNG 파이프라인 및 터미널 건설에 540억달러가 투입된다”고 말했다.

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