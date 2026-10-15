인도서 연 140만대 생산체제 구축… “7년간 155억불 투자”

현대차그룹이 인도 진출 30년 만에 현지에 연간 140만대 생산 체제를 구축하고 155억달러(약 20조7000억원) 규모의 대대적인 투자를 단행한다. 폐쇄 위기였던 옛 제너럴모터스(GM) 공장을 최첨단 제조 거점으로 재탄생시켜 현지 내수와 신흥 시장 수출을 동시에 잡는 글로벌 성장 기반으로 삼겠다는 전략이다.

현대차는 14일(현지시간) 인도 마하라슈트라주 탈레가온에서 푸네 신공장 준공식을 개최했다. 정의선 현대차그룹 회장은 준공식에서 “현대차그룹의 인도 투자는 연구개발과 생산의 현지화를 가속화하는 동시에 글로벌 판매 전략에서 인도가 차지하는 역할을 한층 강화할 것”이라고 밝혔다.

푸네 신공장 준공식 14일(현지시간) 인도 현대자동차 푸네 공장에서 열린 준공식 행사에서 정의선 현대차그룹 회장(왼쪽 두 번째)과 데벤드라 파드나비스 마하라슈트라주 주총리(가운데) 등 주요 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 현대차그룹 제공

정 회장은 준공식 이후 기자들과 만나서도 “인도 시장은 빠르게 성장하고 있고 국제적으로도 매우 중요한 시장”이라며 “인도에 진출한 지 30주년이 됐는데 (푸네 준공식이) 상당히 중요한 이정표가 될 것 같다”고 강조했다. 이날 취임 6주년을 맞은 그는 “6년이 너무 빨리 지나갔다”며 “6년 동안 임직원 모두가 같이 힘을 합쳐 노력한 덕분에 조금이라도 발전할 수 있었고 그 안에서 굴곡도 있었지만 가장 중요한 것은 인적 자원이라고 생각한다”고 말했다.

푸네 신공장은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 직후인 2020년 가동을 중단했던 옛 GM 공장을 현대차가 2023년 인수해 스마트 제조 거점으로 재구축했다. 인공지능(AI) 기반 크랙 감지 시스템을 도입해 미세한 균열과 틈을 자동 검출하고 패널 품질을 정밀 검수하며, 작업 강도가 높은 차체 공정에는 200여대의 산업용 로봇이 투입됐다. 신입 사원 교육에는 증강현실(AR) 기술을 활용해 공정 투입 전 작업 숙련도를 끌어올렸다.

푸네 공장의 연간 생산능력은 17만대다. 현대차는 단계적 확장을 거쳐 2028년 25만대, 2030년에는 32만대까지 생산능력을 대폭 늘릴 계획이다. 첫 양산 모델은 현지 인기 소형 스포츠유틸리티차량(SUV)인 2세대 ‘올 뉴 베뉴’다. 푸네 공장에서 생산된 베뉴는 인도 내수 시장은 물론 멕시코, 칠레, 남아프리카공화국, 사우디아라비아 등 전 세계 30여개국으로 수출된다.

이번 가동으로 현대차의 인도 내 연간 생산능력은 100만대(첸나이 1·2공장 82만4000대 포함)에 육박한다. 기아 아난타푸르 공장(43만1000대)을 더하면 그룹 총생산 체제는 올해 142만5000대 규모다.

특히 베뉴 생산을 푸네 공장이 전담함에 따라 기존 첸나이공장은 전기차(EV) 생산 거점으로의 전환에 속도를 낼 수 있게 됐다. 현대차는 현재 판매 중인 아이오닉 5, 크레타 일렉트릭에 이어 내년 1분기 현지 전략 차종인 소형 전기 SUV를 추가 출시할 계획이다.

준공식에 앞서 정 회장은 13일 인도 뉴델리 총리 관저에서 나렌드라 모디 인도 총리와 개별 면담을 가졌다. 두 사람의 만남은 이번이 여덟 번째다. 정 회장은 모디 총리에게 “인도는 현대차그룹의 미래 성장과 신흥국 시장 확대를 견인할 전략 국가”라며 “올해부터 7년간 약 155억달러 규모의 투자를 계획하고 있다”고 말했다.

이번 투자는 생산시설 확충을 넘어 연구개발(R&D) 역량 강화, 현지 공급망 경쟁력 제고, 미래 신사업 등을 아우른다. 현대차그룹은 인도 기술연구소를 통해 인재를 양성하고, 신차에 현지 맞춤형 레벨 2 자율주행 기술을 탑재한다. 현지 TVS와 협업한 전기 삼륜차는 2027년 말 상용화를 추진한다. 투자를 집행할 현지 투자 전문 법인도 설립된다.

현대차그룹의 인도 사업 확대는 국내 자동차 부품 협력사들에도 새로운 기회가 되고 있다. 현대차·기아와 함께 인도 시장에 동반 진출한 국내 부품사는 2011년 68곳에서 푸네 신공장 가동을 계기로 120여개사로 대폭 늘어났다. 협력사들의 현지 실적도 성장세다. 대표적으로 차체 부품을 공급하는 성우하이텍의 인도 매출은 2019년 3458억원에서 2025년 5346억원으로 54.6% 증가했다.

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