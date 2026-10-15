서부발전, AI 기반 안전관리 고도화

한국서부발전이 인공지능(AI)과 디지털 기술을 활용해 발전소 건설 현장의 안전관리 체계를 고도화하고 있다.



14일 서부발전에 따르면 공주천연가스발전소 건설 현장에 AI 기반 위험성 평가와 실시간 안전관제, 스마트 안전장비 등을 결합한 통합 안전관리 체계가 구축됐다. 작업 준비부터 종료 후 안전정보 분석까지 전 과정을 연계해 위험 요인을 관리하는 방식이다.

한국서부발전 직원들이 14일 공주건설본부에 있는 종합관제센터에서 발전소 건설 현장을 실시간 모니터링하고 있다. 한국서부발전 제공

발전소 건설 현장은 여러 공정이 동시에 진행되고 근로자와 중장비가 같은 공간에서 움직여 위험 요인이 수시로 달라진다. 이에 공주건설본부는 개별적으로 관리하던 안전정보를 클라우드 기반으로 통합하고, AI를 활용해 작업별 위험성 평가의 효율성을 높이고 있다.



작업 전 안전점검회의에서는 AI가 작업정보와 과거 유사 작업의 위험 요인, 안전조치 이력 등을 분석해 위험성 평가에 필요한 정보를 제공한다. 안전관리자는 이를 바탕으로 작업환경과 공정별 특성을 고려해 최종 안전조치를 결정한다.



이정복 서부발전 사장은 “인공지능과 디지털 기술을 활용해 건설 현장의 위험 요인을 선제적으로 관리하는 안전 문화를 정착시키겠다”고 말했다.

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