[단독] 저축은행 CISO 공시 부실… 정보보안 뒷전 드러나

해킹 공격으로 금융권에서 잇따라 개인정보 유출이 발생하면서 기업의 보안책임을 강화하기 위해 정보보호최고책임자(CISO) 공시를 법적으로 강제해야 한다는 지적이 나온다. 현행법상 CISO 지정은 의무지만 공시는 아닌 만큼 보안 분야를 가볍게 여기는 경영 문화 속에 잇따라 해킹 피해를 입은 게 아니냐는 것이다. 특히 자산 규모가 작은 은행은 CISO를 임원이 아닌 일반 직원이 할 수 있어 실질적 권한 행사도 어려운 만큼 제2금융권일수록 정보보안에 더욱 취약하다는 우려의 목소리도 나온다.

서울의 한 저축은행 앞으로 한 시민이 지나가고 있다. 연합뉴스

14일 서울에 본사를 두고 있는 저축은행 23개사가 올해 2분기 각사 홈페이지에 공시한 내용을 분석한 결과 경영공시에 CISO를 미표기하거나 공시를 누락한 회사가 14개사로 전체의 60.9%에 달했다. 이 중에는 이번에 해킹으로 개인정보가 유출된 예가람저축은행과 웰컴저축은행도 포함됐다. 4대 금융지주 계열 저축은행 중 신한저축은행을 제외한 KB저축은행·NH저축은행·하나저축은행 3곳 역시 CISO 공시가 되지 않았다.



이는 전자금융거래법에 CISO 지정은 의무지만, 이를 공시하는 것은 의무로 규정하지 않은 탓이다. 경영공시는 금융소비자의 알권리를 위해서도 중요하지만, 보안 책임자의 존재·권한을 외부에 투명하게 밝히는 과정 자체가 최고경영진과 이사회로 하여금 보안 예산·조직을 가볍게 여기지 못하게 만드는 ‘내부통제 장치’로 작동할 수 있다는 점에서 중요하다.



권헌영 고려대 정보보호대학원 교수는 “공시가 법적 의무가 되면 대표이사가 정보보호에 관심을 가지고 있지 않더라도 경쟁 회사와 공개된 내용을 비교하면서 신경을 쓰게 되므로 정보보안이 경영에 실질적인 영향을 끼칠 수 있게 된다”고 설명했다.



웰컴저축은행 관계자는 “과학기술정보통신부 주관 정보보호공시가 있어 (경영공시를) 따로 하지 않았다”고 했다. 그러나 과기정통부 주관 정보보호공시 역시 의무가 아니어서, 지금처럼 금융사가 공시를 누락하면 소비자들이 CISO 현황을 확인할 수 없다. 경영공시에도 의무적으로 CISO 현황을 공시해야 실질적인 보안책임을 강제할 수 있다.



KB저축은행 측은 “CISO를 겸임하는 임원이 있지만 경영공시에는 주로 맡은 업무만 표시했다”는 입장이다. 그러나 이는 이 금융회사 내부에서 정보보호를 부차적인 업무로 여기는 방증이라는 지적이다. 정보보호를 주요 경영 과제로 다뤘다면 공시 명단이나 담당 업무에서 소외될 리 없었기 때문이다.

전문가들은 이번 금융권 연쇄 해킹사고를 계기로 정보보호공시 제도 전반을 개편해야 한다고 지적한다. 권 교수는 “정보보호공시는 과기정통부가 맡고 일반 경영공시는 금융위·금감원이 맡으면서 기준이 달라 혼란스러운 상황”이라며 “공시 제도 전반에 대한 조율이 필요하다”고 말했다.



CISO에게 실질적인 권한을 줘야 한다는 목소리도 나온다. 현재 CISO는 다른 일과 겸직이 가능하다. 또 총자산 2조원, 상시 종업원 300명 미만의 중소회사는 CISO를 일반 직원으로 둘 수 있다. 그러나 다른 업무와 겸직하면 정보보호 업무에 집중하기 힘들고, 일반 직원이 정보보호책임 업무를 맡게 되면 권한이 부족해 보안을 위한 충분한 투자가 이뤄지기 어렵다. 금융위는 현재 CISO 겸임 시 권한이 분산된다고 보고 독자적으로 두도록 하는 방안을 검토하고 있는 것으로도 알려졌다.



한편, 금융위원회는 이날 신진창 사무처장 주재로 금융감독원과 금융보안원, 관계부처 등이 참석하는 회의를 열었다. 또 전날 새마을금고와 OK저축은행 등에서 침해 신고가 접수됨에 따라 기존 사고와의 연관성도 염두에 두고 대응할 방침이다. 금융당국 관계자는 “제2금융권의 사고는 평소 침해 신고보다 더 면밀하게 살피고 있다”고 말했다.

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