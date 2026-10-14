동국제약 센텔리안24, 美 아마존서 매출 급등

동국제약 더마코스메틱 브랜드 센텔리안24가 미국 '아마존 프라임 빅 딜 데이'에서 실적 상승세를 기록하며 글로벌 시장에서 입지를 강화하고 있다.

14일 동국제약에 따르면 이달 6일과 7일(현지시간) 양일간 열린 아마존 프라임 빅 딜 데이 행사에서 센텔리안24 제품 매출은 전년 동기 대비 1104% 늘었다.

동국제약 센텔리안24 마데카 크림. 동국제약 제공

주력 제품들이 현지 시장에서 높은 판매고를 올렸다. 360도 샷 PDRN 리프팅 아이크림은 아이 트리트먼트 크림 부문 베스트셀러 1위에 올랐다. 이어 페이스 모이스처라이저 부문에서는 마데카 크림 타임 리버스가 8위, 엑스퍼트 마데카 크림 액티브 리뉴 PDRN이 17위를 기록했다.

동국제약 센텔리안24 관계자는 “제약 기술력에 기반한 뛰어난 제품력이 글로벌 시장에서 즉각적인 반응을 이끌어내고 있다”며 “이번 성과를 바탕으로 글로벌 시장 내 브랜드 경쟁력을 한층 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

한편 동국제약은 최근 회사 화장품 브랜드 이름인 DK 센텔리안(DK Centellian)으로 사명 변경을 결정했다. 사명 변경을 통해 기존 국내 의약품 중심 사업 구조에서 치료·예방·헬스·뷰티 영역으로 사업을 확장한다는 계획이다. 사명 변경을 위한 안건 처리를 위해 올해 11월 27일 임시주주총회를 연다.

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