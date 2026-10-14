광양경자청, 국제해양플랜트전서 ‘해양에너지 기업’ 유치 총력

광양만권경제자유구역청이 국내 최대 규모의 조선·해양플랜트 전시회에서 해양에너지와 기자재 분야 유망 기업 유치를 위한 총력전에 나섰다.

14일 광양경자청에 따르면 구충곤 청장을 비롯한 투자유치단은 이날부터 16일까지 사흘간 부산 벡스코(BEXCO)에서 열리는 ‘2026 국제해양에너지플랜트산업전’에 참가해 광양만권의 우수한 산단 투자 환경과 입주 여건을 알리는 홍보전을 펼치고 있다.

14일 부산 벡스코(BEXCO)에서 열린 ‘2026 국제해양에너지플랜트산업전’에 참가한 구충곤 광양경자청장(왼쪽 다섯 번째)과 광양경자청 임직원, 기업 관계자들이 홍보부스 앞에서 기념 촬영을 하고 있다. 광양경자청 제공

산업통상자원부와 부산광역시가 공동 주최하는 이번 전시회는 글로벌 조선사를 포함해 15개국 170여개 기업(600개 부스)이 참가해 친환경·탈탄소 기술과 인공지능(AI), 자동화 등 조선·해양플랜트 산업의 디지털 전환 신기술을 선보이는 국내 유일의 전문 산업전이다.

광양경자청은 해양에너지플랜트 입주 앵커기업들과 함께 공동 홍보부스를 조성해 세풍·황금산단 및 하동지구 갈사만산단 등 광양만권 핵심 산단을 집중 홍보하고 있다.

현장 부스에는 현대스틸산업의 해상풍력 관련 제품 모형과 엠에스엘테크놀로지의 해상풍력 연계 시스템 등을 실물 전시해 광양만권이 가진 우수한 산업 경쟁력을 생생하게 전달한다.

현재 광양만권에는 현대스틸산업을 비롯해 한화오션에코텍, EEW, 세아제강, 현대제철, 한라IMS, DSR제강, 씨에스에너지 등 다수의 해양에너지플랜트 연관 기업들이 대거 입주해 탄탄한 산업 생태계를 구축하고 있다.

구충곤 광양경자청장은 “광양만권은 우수한 항만 인프라와 안정적인 공급망, 기업 친화적 환경을 모두 갖춘 해양에너지플랜트 산업의 최적지”라며 “이번 전시회를 발판 삼아 유망 기업들을 적극 유치해 광양만권의 미래 성장 동력을 확실히 확보하겠다”고 말했다.

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