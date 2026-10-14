3조원대 불법 도박사이트 운영자 UAE서 검거…유명인 친분 논란도

해외에서 3조원 넘는 규모의 사이버 불법 도박 범죄를 벌인 일당이 아랍에미리트(UAE)에서 붙잡혀 한국으로 송환됐다. 이들 중에는 유명 개그맨의 조폭 연루설이 제기된 인물이 포함됐다.

범정부 합동 ‘초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF)’는 3조1000억원 규모 불법 도박사이트를 다수 운영한 총책 A씨와 부총책 B씨, 개발자 C씨를 UAE와 공조해 붙잡았다고 14일 밝혔다. 이중 B씨와 C씨는 이날 인천국제공항을 통해 송환됐고, A씨는 국내 송환을 협의 중이다.

2조 6000억원 규모의 도박사이트를 운영한 혐의를 받는 총책 A씨와 부총책 B씨가 아랍에미리트(UAE)에서 검거됐다. 부총책 B씨는 5000억원대 사이버도박 조직의 개발사 C씨와 함께 국내로 송환됐다. 경찰은 UAE 당국과 협의를 거쳐 A씨도 조속히 국내로 송환할 계획이다. B씨와 C씨가 14일 인천 영종도 인천국제공항으로 송환돼 이동하고 있다. 경찰청 제공

이들은 말레이시아와 필리핀 등지에 하위 조직원들을 두고 사이버도박장을 운영하면서 본인들은 수사당국의 추적을 피해 UAE 내에서 도피생활을 이어온 것으로 파악됐다. A씨와 B씨는 2조6000억원 규모의 불법 도박사이트를 운영하면서 국내 업체를 차려 대규모 범죄수익을 세탁한 것으로 조사됐다. 2016년 해외로 도주한 이후 제3국 여권을 이용해 신분을 세탁하고 말레이시아 등지에서 도피생활을 이어갔다.

도피 중에 국내 유명인들을 현지로 초청하는 대담함도 보였다. 특히 B씨는 유명 개그맨과 연루설이 제기된 인물이다. 이들은 고급 식당과 유흥업소를 이용하고 고가 명품을 구매했는데 그 모습이 유튜브 등에 공유되기도 했다. 2016년에는 이들이 운영한 불법 도박사이트 ‘BetEast’를 해외 유명 축구구단 유니폼과 경기장에 광고해 논란이 됐다.

개발자 C씨는 지난 7월 UAE에서 검거된 5000억원대 사이버도박 조직의 개발자로 불법 도박사이트 개발, 운영 등을 담당한 것으로 조사됐다.

이들 조직은 국내 중학생들을 불법 영업에 동원하기도 했다. 학교 내 불법도박에 대한 영업을 시키고 대가를 주는 식이다. 이에 따라 청소년들이 도박에 중독되고 불법대출, 사기·절도 등 추가범죄에 연루될 위험이 커졌다.

경찰청, 국가정보원 등 TF 소속 기관들은 해외 첩보를 분석해 조직을 추적했다. UAE 당국과도 첩보와 수사정보를 공유하면서 합동작전 ‘파멸(HALAK)’을 통해 검거작전을 펼쳤다.

경찰은 이들 운영조직과 자금세탁망 등 추가 수사를 이어갈 계획이다. 경찰 관계자는 “이들의 경제적 기반을 무너뜨리기 위해 해외 은닉재산에 대한 추적을 강화해 범죄수익 환수도 적극 추진하겠다”고 말했다.

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