양육권 다툼 끝 ‘제주 부녀 사망’ 비극…친모, 10여 일 전 경찰에 보호 조치 요청

제주에서 40대 아버지가 네 살배기 딸과 차 안에서 숨진 채 발견된 사건과 관련해, 유족인 어머니가 사망 10여 일 전 경찰에 보호 조치를 요청한 것으로 확인됐다.

14일 제주경찰청에 따르면 호주에 거주하는 친모 A씨는 지난 2일 “양육권을 놓고 다투는 전 남편 B씨가 딸 C양과 제주 서귀포에 살고 있는데, 정신 건강에 문제가 있고 아이를 데리고 미국에 간다는 얘기를 들었다”며 경찰에 연락했다.

제주경찰청 전경.

그러나 10여 일 뒤인 지난 12일 오후 6시8분쯤 C양은 서귀포시 표선면 한 주차장의 렌터카 안에서 B씨와 함께 숨진 채 발견됐다. 차 안에는 번개탄을 피운 흔적이 발견된 것으로 알려졌다.

A씨는 3월 말쯤 C양의 양육권을 놓고 B씨와 벌인 헤이그 아동반환청구 재판에서 승소해 서울에 있던 딸을 데려올 수 있는 강제집행 허가를 받았다. 헤이그 아동반환청구(국제적 아동탈취의 민사적 측면에 관한 협약)는 16세 미만 아동이 불법적으로 이동되거나 유치되어 양육권이 침해되었을 때 원래 상거소국(아이의 거주국)으로 돌려보내 달라고 관할 법원에 청구하는 절차다.

하지만 B씨가 C양을 데리고 서귀포시로 이동했고, 항고 소송이 이어지는 등 7개월 가까이 딸을 되찾지는 못했다.

A씨는 지난 4월 중순 딸과 연락이 닿지 않는다며 실종신고를 하기도 했다. 당시 경찰은 부녀와 영상통화로 신변을 확인했다고 설명했다.

이달 초 항고심에서도 승소한 A씨는 다시 한번 경찰에 도움을 요청했으나, 열흘 뒤 딸은 싸늘한 시신이 돼 돌아왔다.

경찰은 지난해 11월부터 올해 7월까지 A씨의 요청 등에 따라 서귀포시와 함께 B씨 부녀를 대면 면담하는 등 꾸준히 관리했으나, 위험 징후를 파악하기는 힘들었다는 입장이다.

가장 최근인 지난 9월28일 서귀포경찰서 측이 B씨와 연락했을 때도 특이 사항은 없는 것으로 파악됐다고 경찰은 전했다.

앞서 A씨는 B씨가 호주에서 아이를 데려와 한국으로 떠나자 아동·약취유인 및 아동학대 혐의로 제주경찰청에 신고했으며, B씨 또한 A씨를 아동학대 혐의로 서울 성동경찰서에 신고했으나 두 사건 모두 혐의가 없어 불기소 처리됐다.

경찰은 “폭행이나 협박 등 불법적 행위가 있어야 약취·유인 혐의가 인정된다는 대법원 판례가 있다”고 설명했다.

경찰 관계자는 “재판에서 강제집행 허가를 받았다고 해도 경찰에게 개입할 의무나 강제집행 권한이 있는 것은 아니다”라며 “결과적으로 안타까운 비극이 일어났지만 경찰 입장에서는 중립적으로 볼 수밖에 없었다”고 밝혔다.

경찰은 또 B씨가 과거 호주에서 교통사고를 당해 트라우마 증상으로 정신과 약을 복용했으나 증상이 완화됐다는 의사 소견이 있었으며, 과거 자살 시도 이력은 확인하지 못했다고 덧붙였다.

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