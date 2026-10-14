AI기반으로 스마트팩토리… GC녹십자-LG CNS 손잡았다

GC녹십자가 LG CNS와 인공지능(AI) 기반 자동화·자율 운영 스마트 공장 구축을 추진한다.

GC녹십자는 LG CNS와 전략적 파트너십을 맺고 스마트 오퍼레이션 드리븐 2030 로드맵을 본격적으로 이행한다고 14일 밝혔다.

지난 13일 협약식 진행 후 기념사진 촬영 중인 현신균 LG CNS 대표이사(왼쪽)과 신웅 GC녹십자 운영총괄부문장. GC녹십자 제공

이 로드맵은 2030년까지 GC녹십자의 거점별 핵심 생산 라인 자동화, 자율 운영 체계 전환을 단계적으로 완료하는 것이 골자다.

오창공장에서는 개발 중인 신규 혈장분획 제제 품목 20% SCIG(피하주사용 면역글로불린) 자동화 생산라인을 만들고, 화순공장에서는 메신저 리보핵산(mRNA) 플랫폼과 독감 백신 등 핵심 백신 제제의 생산 자동화를 추진한다.

음성공장에는 고형제 연속 제조 공정 라인을 도입해 공정 시간을 단축하고 품질을 균일화할 계획이다. 생산 외에 원자재 투입, 포장, 물류 창고 이송 등의 공정에서도 자동화 방안을 모색한다.

아울러 생산·물류·품질·설비 데이터를 연계해 모든 제조 과정을 통합해 관리하고, AI를 활용해 공정 운영 최적화, 설비 이상 사전 감지 등을 추진할 계획이다.

품질보증 부문 문서 작성과 검토 업무 자동화, 품질관리 관련 분석 체계 확립 등을 통해 품질 오류를 막는 방안도 검토한다.

GC녹십자 관계자는 “제약·바이오 산업은 엄격한 제조·품질관리 기준(GMP) 규제 탓에 다른 산업과 비교해 디지털 혁신 속도가 늦은 것으로 평가된다”며 “데이터와 AI에 기반한 공정 지능화는 미래 제약·바이오 산업의 핵심 경쟁력인 만큼 이번 파트너십 체결을 통해 공정 효율화와 정밀한 품질 관리를 추진할 것”이라고 밝혔다. LG CNS 측은 그동안 축적한 AI 스마트 공장 역량으로 GC녹십자의 제조 혁신을 지원할 것이라고 밝혔다.

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