완주 화산초 김지호 군, 전국학생과학발명품경진대회 장관상

전북 완주 화산초등학교 6학년 김지호 군이 생활 속 불편을 창의적인 아이디어로 해결한 발명품으로 전국학생과학발명품경진대회에서 중소벤처기업부 장관상을 받았다. 학생을 지도한 교사도 전국 학생지도논문연구대회에서 우수상을 받아 학생의 탐구 활동과 교사의 지도가 함께 성과를 거뒀다.

제47회 전국학생과학발명품경진대회에 참가해 특상인 중소벤처기업부 장관상을 받은 전북 완주 화산초등학교 6학년 김지호 군. 전북도교육청 제공

14일 전북도교육청에 따르면 김 군은 완주교육지원청 완주발명교육센터에서 발명품 연구와 제작 지도를 받아 제47회 전국학생과학발명품경진대회에 참가해 특상인 중소벤처기업부 장관상을 받았다. 이번 대회에는 지역대회를 거쳐 선발된 학생 299명이 참가해 실력을 겨뤘다.

김 군의 출품작인 ‘원터치 빨래 회수 건조대’는 가족의 일손을 돕는 과정에서 발견한 불편을 해결하기 위해 고안됐다. 누름자를 들어 올린 뒤 버튼을 누르면 빨래가 아래쪽 바구니에 한꺼번에 모이도록 설계해 빨래집게를 하나씩 풀고 빨래를 걷어야 하는 번거로움을 줄였다.

특히, 복잡한 전동장치 없이 중력과 회전 운동 등 과학 원리를 활용해 간편한 수거 구조를 구현한 점이 높은 평가를 받았다. 일상에서 발견한 문제를 실제 작동하는 발명품으로 발전시켰다는 점에서 창의성과 탐구 역량을 보여줬다.

김 군은 작은 모형에서 출발해 3차원(3D) 모델링과 프린팅으로 부품을 개선하는 등 시행착오를 거듭하며 작품의 완성도를 높였다.

김 군을 지도한 완주발명교육센터 파견교사 이은혜는 전국 학생지도논문연구대회에서 2등급인 우수상을 받았다. 완주발명교육센터는 학생이 제작 과정에서 문제의 원인을 스스로 찾고 실험 결과를 바탕으로 해결책을 도출하도록 단계별 맞춤 지도를 했다.

완주교육지원청 관계자는 “학생들이 생활 속 호기심을 창의적인 아이디어로 발전시키고 다양한 탐구와 도전을 통해 가능성을 키울 수 있도록 발명 교육을 지원할 것”이라고 말했다.

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