국토장관, 신축 매입임대주택 현장점검…"공급 속도 높일 것"

[국토교통부 제공]

홍지선 국토교통부 장관은 "전월세 시장 안정을 위해서는 공급 속도가 무엇보다 중요하다"고 14일 밝혔다.



홍 장관은 이날 서울 마포구 성산동의 신축 매입임대주택 현장을 방문해 공급 현황을 점검하고 이같이 말했다.



이번 방문은 지난달 22일 3기 신도시 부천대장지구, 이달 8일 고덕강일 민간 사업장에 이은 세 번째 주택공급 현장 점검이다.



홍 장관이 이날 방문한 주택은 청년을 위한 기숙사형 매입임대주택으로, 총 132가구 규모다. 경의중앙선 가좌역에서 약 450ｍ 떨어져 있으며, 작년 3월 착공해 이달 준공된다.



홍 장관은 한국토지주택공사(LH)로부터 올해 신축 매입임대주택 착공·약정 실적과 연내 공급계획을 보고받고 입주 예정 세대의 구조와 마감재, 수납공간 등을 살폈다.



홍 장관은 "신축 매입임대는 민간 역량을 활용해 도심에서 비교적 단기간에 주택을 공급할 수 있는 중요한 정책 수단"이라고 강조했다.



이어 "서울을 중심으로 주택 인허가와 착공이 늘고 있지만 수도권 전체로는 아직 체감할 단계가 아니다"며 "인허가가 착공으로, 착공이 입주로 이어지도록 속도를 더 높이겠다"고 말했다.



아울러 LH에 "연말까지 계획된 착공·약정 목표를 차질 없이 달성하고 청년들이 안심하고 거주할 수 있는 주택을 신속히 공급해달라"고 당부했다.

<연합>

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