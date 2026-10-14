골목 맛집 메뉴부터 유명 셰프 요리까지…서울 곳곳서 미식 축제 눈길

2025년 진행된 서울미식어워즈. 서울시

골목 맛집 메뉴부터 유명 셰프의 요리까지 서울의 음식과 골목 문화를 함께 즐길 수 있는 미식 축제가 열린다.

서울시는 오는 23일부터 29일까지 동대문디자인플라자(DDP)를 비롯한 서울 곳곳에서 ‘2026 서울미식주간’을 개최한다고 14일 밝혔다.

이번 행사에서는 서울의 다양한 식문화를 체험할 수 있는 프로그램이 진행된다. 집밥을 주제로 한 먹거리 장터부터 동네 미식투어, 한식 요리 강좌까지 시민들이 일상 속 음식의 매력을 발견할 수 있도록 구성했다.

먼저 24∼25일 DDP에서는 ‘서울미식마켓’이 열린다. 집밥을 주제로 서울을 대표하는 셰프들이 익숙한 한 끼를 자신만의 방식으로 재해석한 요리를 선보인다. 농부들이 키운 제철 식재료와 개성 있는 먹거리도 만나볼 수 있다.

26∼27일에는 ‘서울미식투어’가 진행된다. 서촌과 남영동 등 오래된 골목과 새롭게 주목받는 미식 공간을 둘러보며 지역마다 다른 음식 문화와 동네의 매력을 경험할 수 있다.

이 밖에도 전문가에게 한식 요리를 배우는 ‘서울미식클래스’, 음식에 얽힌 이야기를 바탕으로 골목과 시장을 여행지로 소개하는 ‘동네의 발견’ 등이 마련된다. 어린이부터 외국인까지 다양한 참여자가 음식을 매개로 소통하는 ‘지역과 세대를 아우르는 한끼’ 프로그램도 운영된다.

25일 DDP에서는 ‘2026 서울미식어워즈’가 열린다. 올해 ‘서울미식 100선’에 선정된 음식점을 시상하는 행사로, 서울시는 행사에 참여할 시민을 15일부터 선착순으로 모집한다. 참석을 원하는 시민은 서울미식주간 공식 인스타그램을 통해 신청하면 된다.

조성호 서울시 관광체육국장은 “서울의 미식은 세계적인 레스토랑뿐 아니라 오랜 시간 골목을 지켜온 음식과 시민들의 일상적인 식탁에도 담겨 있다”며 “서울미식주간을 통해 서울의 다양한 맛과 이야기를 직접 경험하고, 서울미식어워즈에서 미식의 주역들과 함께하는 특별한 시간도 가져보시길 바란다”고 말했다.

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