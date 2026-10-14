트럼프 "韓 약속 500억불에 더해 대만도 알래스카 가스 투자"

도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지시간) 대만도 알래스카 액화천연가스(LNG) 개발 사업에 44억 달러(약 5조9천억원)를 투자하기로 했다고 밝혔다.



이 과정에서 아직 사업 참여 여부를 확정하지 않은 한국이 '알래스카에 500억 달러(약 67조원) 투자를 약속했다'는 주장도 거듭 반복했다.

트럼프 대통령은 이날 알래스카주 와실라에서 진행한 중간선거 지원 유세 연설에서 "대만이 향후 20년간 (알래스카) 가스관에서 나오는 가스의 30%를 구매하기로 방금 합의했다"고 말했다.



이어 "이는 (사업의) 성공을 보장하는 것"이라며 "역사상 가장 큰 규모의 약속 중 하나이자, 사상 최대 규모 거래 중 하나"라고 강조했다.



또 "대만은 그 대금을 지불할 것이며, 20년이라는 기간이 성공을 보장한다"고 주장했다.



대만과의 합의와 관련해 트럼프 대통령은 "대만은 한국이 이미 알래스카에 약속한 500억 달러에 더해 이 프로젝트에 44억 달러를 투자할 것"이라고 설명했다.



트럼프 대통령은 지난달 30일 한국의 2천억 달러 규모 에너지 분야 대미 투자 프로젝트를 발표하면서 한국이 알래스카 LNG 사업에 500억 달러 이상 투자하기로 했다고 밝힌 바 있다. 그러나 한국 정부는 아직 투자가 확정되지 않았다는 입장이다.



그러자 트럼프 대통령은 한국이 알래스카 LNG 투자에 나서지 않을 경우 더 큰 비용을 청구하겠다며 조속한 합의를 압박하기도 했다.

사진=로이터연합뉴스

이처럼 트럼프 대통령이 알래스카 LNG 사업에 열을 올리는 것은 3주 앞으로 다가온 11월 중간선거에서 이 지역이 주요 경합지 중 하나로 분류되기 때문이다. 상원 다수당 지위를 위협받는 공화당은 알래스카에서 민주당과 치열한 접전을 벌이고 있다.



따라서 트럼프 대통령은 공화당 상원 의석 수성을 돕기 위해 직접 알래스카를 찾아 한국과 대만의 LNG 사업 투자를 기정사실화하고 이를 현 정부의 주요 성과로 부각한 것으로 풀이된다.



이날 연설에서 트럼프 대통령은 "2주 전 댄(댄 설리번 현 알래스카 상원의원)과 함께 백악관 오벌오피스에 서서 길이 800마일(약 1천300㎞)에 달하는 알래스카 LNG 가스관을 건설하는 역사적인 연방 프로젝트를 발표했다"며 재선을 노리는 설리번 의원을 실명으로 언급했다.



그러면서 "이는 알래스카 역사상 최대 규모의 에너지 인프라 프로젝트이자, 미국 역사상 가장 큰 프로젝트 중 하나"라고 소개했다.



하워드 러트닉 상무장관도 연단에 올라 트럼프 대통령이 역사적인 무역 합의를 성사시켰다고 언급한 뒤 "트럼프 대통령이 이 (LNG) 프로젝트를 연방정부 차원의 사업으로 격상시켰고, 이에 따라 한국인들, 한국은 알래스카에 가스관을 건설하는 데 501억 달러를 투자하기로 약속했다"고 주장했다.



이는 트럼프 대통령이 관세 협상을 통해 한국의 대규모 투자를 끌어냈다는 점을 강조한 것으로 풀이된다. 러트닉 장관이 언급한 투자 규모는 앞서 트럼프 대통령이 발표한 500억 달러보다 1억 달러 많은 액수다.

사진=로이터연합뉴스

러트닉 장관이 이러한 발언 직후에 "가스관을 건설하라(Build the line)"고 외치자, 청중들도 같은 구호를 연호하며 박수와 환호를 보냈다.



이어 러트닉 장관은 "트럼프 대통령이 내게 '이 사업을 더 잘해야 한다'고 말했다"며 "이에 한 주 내내 대만 정부와 협의한 결과, 대만은 이 가스관을 통해 생산되는 물량의 30%를 구매하고 44억 달러를 투자하기로 합의했다"고 설명했다.



트럼프 대통령은 알래스카 LNG 사업이 지역 경제에 가져올 효과를 부각하며 유권자들의 지지를 호소하기도 했다.



그는 "우리가 알래스카를 위해 막 만들어낸 이 거대한 프로젝트는 1만3천개 이상의 일자리를 창출하고, 알래스카의 일반 가구가 연간 2천 달러 이상의 에너지 비용을 절약하게 해줄 것"이라고 말했다.



또한 이 사업과 관련해 "필요한 모든 허가가 승인됐다. 오늘 밤에라도 공사를 시작할 수 있다"라며 "민주당 후보가 당선되면 이 모든 사업이 중단될 것"이라고 주장했다.

<연합>

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