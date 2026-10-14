신화통신 “신압록강대교 15일 정식 개통”… 北·中 공동 개통식

북한 평안북도 신의주와 중국 랴오닝성 단둥을 잇는 신압록강대교가 오는 15일 개통한다.

14일 중국 신화통신은 “중국과 북한 간 협의 끝에 새로 건설된 신압록강대교가 15일 공식 개통된다”며 “양측은 같은 날 공동 개통식을 개최할 예정”이라고 보도했다.

북한 신의주와 중국 단둥을 잇는 신압록강대교의 북한 측 관문. 지난 6일(왼쪽)에는 행사 징후가 전혀 없었으나, 13일에는 양 옆 기둥에 중국 오성홍기와 북한 인공기가 걸려 있다. 세계일보 자료사진·독자 제공

중국 단둥 현지 소식통에 따르면 중국 측 개통식은 오전 10시 단둥 세관 경내에서 진행될 전망이다. 전날 오후 북한 쪽 신압록강대교 관문 양쪽에는 북한의 인공기와 중국의 오성홍기가 내걸리며 개통식 임박 정황이 포착됐다.

지난 4일 중국 랴오닝성 단둥에서 촬영한 신압록강대교. 세계일보 자료사진

총 길이 3.026㎞, 왕복 4차로 규모의 신압록강대교는 2014년 완공됐지만 북한 측 연결도로와 통관시설 미비 등 이유로 12년 간 방치됐다가 이번에 정식 개통된다.

현지에서는 이번 신압록강대교 정식 개통을 계기로 북·중 간 육로 교역과 인적 교류가 본격화할 것이라는 기대감이 나오는 반면, 대북 제재가 해제되지 않는 한 교류 증가에 한계가 있을 것이라는 회의적인 반응도 나오고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지