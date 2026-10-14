울산 온산 화학업체 저장탱크서 불… 인근 공사장 7000명 대피

14일 오전 9시 41분께 울산 울주군 온산읍 학남리 한 화학제품 제조업체에서 불이 나 소방 당국이 진화 중이다.



울산소방본부 등에 따르면 소방 당국은 오전 10시 4분 대응 1단계를 발령하고 인력 200여명과 헬기 3대, 대용량방사포 차량 1대 등 장비를 동원해 진화 작업을 벌이고 있다.

14일 울산시 울주군 온산읍 학남리 한 제조업체에서 불이 나 검은 연기가 치솟고 있다. 연합뉴스

화재 당시 업체에 근로자 16명이 있었으나 모두 대피해 현재까지 인명피해는 없는 것으로 알려졌다.



불이 난 곳은 이 업체 옥외 저장탱크로, 제4류 위험물인 '톨루엔'이 8천ℓ 저장된 상태로 파악됐다.



주변에 다른 화학물질 저장 탱크들이 있어, 소방 당국은 불이 옮겨붙지 않도록 대응하고 있다.



불씨가 날아들면서 인근 사업장 잔디밭에 추가 화재가 발생하기도 했다.



검은 연기와 냄새가 확산하자 인근 에쓰오일 샤힌프로젝트 패키지 1 현장 일부에서도 작업을 중지하고 작업자 약 7천명을 안전한 곳으로 대피시켰다.



근처에 있는 다른 사업장 직원들도 혹시 모를 위험에 대비해 대피하고 있다.



울주군은 오전 10시 15분 안전안내문자를 보내 "차량은 우회하고 인근 주민은 안전에 유의해달라"고 당부했다.



경찰과 소방 당국은 저장탱크 주입구 배관 쪽에서 폭발음과 전기 스파크 소리를 듣고 밸브를 잠근 뒤 폭발이 발생했다는 관계자 진술을 듣고, 진화 작업이 완료되는 대로 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 예정이다.

<연합>

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