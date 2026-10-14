KISS Beauty Group, 뉴욕 코리안 퍼레이드 메인 스폰서 참여

글로벌 뷰티 기업 KISS Beauty Group(키스 뷰티 그룹)이 뉴욕 맨해튼에서 열린 ‘2026 Korean Parade & Festival’에 메인 스폰서로 참여해 한인사회 문화행사를 지원했다. KISS는 1989년 뉴욕 플러싱에서 출발해 현재 세계 100여 개국에서 사업을 전개하고 있다.

이번 행사는 올해 뉴욕시의회가 매년 10월 3일을 ‘Korean Cultural Awareness Day(한국 문화 인식의 날)’로 공식 지정한 가운데 열렸다. 해당 결의안은 한국인의 역사적 뿌리를 기리고 뉴욕 한인사회의 기여를 조명한다는 취지로 마련됐다.

KISS는 이번 행사에서 특별 제작한 꽃차와 체험 부스를 선보였다. 또한 임직원 100명이 퍼레이드에 직접 참여했으며, 행사장을 찾은 방문객들에게 기프트백 2만 세트를 증정했다. 이와 함께 뉴욕한인회에 메인 스폰서 후원금을 전달하며 행사 운영과 한인사회 문화 활동을 지원했다.

주최 측 등에 따르면 올해 퍼레이드에는 100개 이상의 한인 단체와 1,700여 명이 참여했다. 참가자들은 맨해튼 도심에서 한국 문화를 소개했으며, KISS도 메인 스폰서로 행사에 참여했다.

KISS는 네일과 래쉬 분야를 중심으로 성장해 온 글로벌 뷰티 기업이다. DIY 형태의 네일·래쉬 제품 등을 선보이고 있으며 현재 세계 100여 개국에서 사업을 전개하고 있다. 한국 문화와 한인사회를 지원하는 활동도 진행해 왔다.

지난 2024년에는 뉴욕한국문화원이 추진한 대형 한글 공공미술 작품 ‘한글벽(Hangeul Wall)’ 프로젝트를 공식 후원했다. 또 40년 만에 뉴욕에서 열린 전미주한인체육대회에 메인 스폰서로 참여해 행사를 지원했다. 세계한인비즈니스대회에서도 주요 스폰서로 참여해 교류 행사를 후원했다.

KISS는 한인사회를 대상으로 한 사회공헌 프로그램도 운영하고 있다. 격년으로 뉴욕 한인 어르신 1,000여 명과 함께하는 ‘공경의 날’을 진행하고 있으며, 매년 한국 청소년에게 미국에서의 경험과 글로벌 시각을 제공하는 ‘KISS 비전 프로그램’도 운영하고 있다. 회사 측은 이를 통해 세대별 한인사회 지원 활동을 이어간다는 계획이다.

장용진 회장은 한국 문화와 K-뷰티를 회사의 정체성과 연계해 한인사회 관련 활동을 이어가겠다는 입장을 밝혀왔다. 회사 측은 한인 2·3세가 한국 문화와 정체성을 접할 수 있도록 관련 활동을 지속한다는 방침이다.

KISS Beauty Group은 이번 행사 참여를 계기로 뉴욕 한인사회와의 문화·교류 지원 활동을 이어갈 계획이다.

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