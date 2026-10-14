사실상 종신형…‘힙합 전설’ 투팍 살해 지시한 갱단 두목의 최후

미국의 전설적인 래퍼 투팍 샤커(2Pac) 살해 사건의 배후로 지목된 전직 갱단 두목 두에인 ‘케피 D’ 데이비스(63)가 최소 징역 40년에서 최대 종신형에 해당하는 중형을 선고받았다. 1996년 투팍이 총격으로 사망한 지 약 30년 만에 내려진 판결이다.

AP통신 등에 따르면 미국 네바다주 클라크카운티 법원은 13일(현지시간) 두에인 ‘케피 D’ 데이비스(63)에게 징역 40년에서 종신형에 해당하는 형량을 선고했다. 데이비스는 1급 살인과 범행에 사용된 총기 관련 혐의로 각각 20년에서 종신형을 선고받았으며, 두 형량은 연속해서 집행된다.

데이비스는 1996년 9월 7일 미국 라스베이거스에서 발생한 투팍 총격 사건을 주도한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 25세였던 투팍은 음반사 데스 로 레코드 공동 설립자 슈그 나이트가 운전하던 BMW 승용차에 타고 있었다. 신호를 기다리던 중 옆에 접근한 캐딜락에서 총격이 가해졌고, 투팍은 총상을 입은 지 엿새 만인 9월 13일 사망했다.

1996년 총격으로 사망한 래퍼 투팍 샤커. 투팍 공식 홈페이지

검찰은 데이비스가 총격 차량에 탑승해 있다가 뒷좌석 동승자에게 총기를 건네고 범행을 지시했다고 판단했다. 데이비스는 로스앤젤레스 지역 갱단 ‘사우스사이드 컴프턴 크립스’의 지도자 출신이다. 검찰은 그가 조카 올랜도 앤더슨이 투팍 일행에게 폭행당한 데 대한 보복으로 살인을 계획했다고 설명했다.

사건은 오랫동안 미제로 남아 있었지만, 데이비스가 2019년 출간한 회고록과 언론 인터뷰에서 범행에 관여했다고 밝히면서 수사가 다시 진전됐다. 그는 당시 총격이 발생한 차량에 있었다는 사실과 총기를 제공했다는 내용을 공개적으로 언급했다. 다만 재판 과정에서는 자신의 과거 발언이 과장됐다는 취지의 주장을 폈다.

배심원단은 지난 8월 데이비스에게 유죄 평결을 내렸다. 직접 총을 쏜 사람이 누구인지는 여전히 확정되지 않았다. 당시 차량에 함께 탔던 다른 세 명은 모두 사망했으며, 이번 사건으로 기소된 인물은 데이비스가 유일하다.

데이비스는 선고 과정에서 경찰이 압수한 물품을 돌려달라고 요청했을 뿐 범행에 관해서는 별다른 발언을 하지 않았다. 변호인은 사건 발생 후 오랜 시간이 지나 기소가 이뤄졌다는 점 등을 들어 항소하겠다고 밝혔다.

한편 데이비스는 회고록에서 힙합계 거물 션 ‘디디’ 콤스가 투팍 살해를 대가로 돈을 제안했다고 주장한 바 있다. 그러나 콤스는 관련 의혹을 부인했고, 현지 검찰은 현재까지 콤스를 비롯한 다른 인물을 추가 기소할 증거가 충분하지 않다는 입장이다.

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