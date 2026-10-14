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광동제약, 침향환 논란에 판매처 정보 전달 개선…제도 개선 협조

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김현주 기자 hjk@segye.com

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광고 오인 방지 취지 공감…판매처 정보 전달 절차 개선

광동제약이 최근 제기된 침향환 관련 논란에 대해 소비자 보호를 위한 제도 개선 취지에 공감한다며 판매처의 제품 정보 전달 절차를 개선하겠다고 14일 밝혔다.

 

광동제약 제공
광동제약 제공    

광동제약은 침향환에 들어가는 특정 성분의 함량과 원료 가격만으로 제품 판매가나 이익 규모를 추산하기에는 한계가 있다고 설명했다. 여러 원료의 배합 비율뿐 아니라 품질 선별, 제조, 안전성 검증 등 완제품 생산에 필요한 비용과 기술도 고려해야 한다는 입장이다.

 

회사에 따르면 광동침향환은 침향과 녹용을 비롯해 산삼배양근, 복령, 숙지황 등 10여 종의 원료를 배합해 만든다. 광동제약은 제품의 안전성과 품질을 확보하기 위한 단계별 검수와 연구 과정에도 비용과 기술이 투입된다고 설명했다.

 

광동제약은 광고 표현으로 인한 소비자 오인을 방지해야 한다는 지적에도 공감한다고 밝혔다.

 

회사 측은 “판매처에서 정확하고 신뢰할 수 있는 정보를 전달하도록 관련 절차를 즉시 개선하겠다”며 “소비자에게 정확한 제품 정보가 전달되도록 관리 책임을 다하고, 관련 부처의 제도 개선에도 적극 협조하겠다”고 말했다.


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